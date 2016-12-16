Mustafa Şevki Paşa Camii'nde kılınan cuma namazı çıkışında Türk ve Suriyelilerin Halep’e destek eyleminde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Cami dışında kadınların da katıldığı eylemde cami bahçesinde bulunan erkekler tekbirler getirip, "Halep yalnız değilsin", "Beşşar sonuna kadar başta kalmayacaksın", "Ordular Halep'e" sloganı attı.

Suriyelilerle beraber eyleme katılan Türk vatandaşları ile dışarıda bulunan kadınlar da benzer sloganlar attı.

Bu arada, geniş güvenlik önlemi alan polis, eylem için kaymakamlığın izin vermediğini, Türkçe ve Arapça anonsla uyararak eylemi sona erdirmelerini istedi.

Atılan sloganlar ve duanın ardından eyleme katılanlar sessizce dağıldı.

