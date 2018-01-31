Reyhanlı'dan acı haber! 1 çocuk hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerden biri Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Saldırıda Fatoş Avlamak (17) adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. 1 kişi de ayağından yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan, teröristlerin attığı roketlerden ikisinin boş bir araziye düştüğü belirtildi.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

