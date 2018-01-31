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Reyhanlı'dan acı haber! 1 çocuk hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. Saldırıda 17 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Reyhanlıdan acı haber! 1 çocuk hayatını kaybetti

31 Ocak 2018 10:21
Reyhanlı'ya 2 roket düştü - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerden biri Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Saldırıda Fatoş Avlamak (17) adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. 1 kişi de ayağından yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan, teröristlerin attığı roketlerden ikisinin boş bir araziye düştüğü belirtildi. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli
 

Etiketler: Hatay, reyhanlı

 

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