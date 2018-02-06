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Reyhanlı’nın genç şehidi unutulmayacak

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, PKK-YPG-PYD’li teröristlerce Suriye’den atılan roketle şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar’ın adı unutulmaması için büfeye verildi. Büfede satılan bütün ürünler Mehmetçiğe ve emniyet güçlerine ücretsiz olarak ikram edilecek.

Reyhanlının genç şehidi unutulmayacak

06 Şubat 2018 15:02

31 Ocak 2018 tarihinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü PYD-YPG tarafından atılan roketler nedeniyle şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar’ın adı unutulmayacak. Reyhanlı ilçesinde büfe işleten İhsan Şanverdi, şehit Fatma Avlar’ın ismini büfesine verdi. Reyhanlılıların şehitleri her zaman hatırlayacağını söyleyen Şanverdi, "Reyhanlı’nın ilk şehidi olarak ismini buraya verdik. Adını hiç kimse unutmasın. Reyhanlı bu yaşadıklarını hiçbir zaman unutmasın. Şehitlerimizin adı hiçbir zaman unutulmasın diye verdik. Her zaman onları anımsayalım. Ama bir nebze olsa Reyhanlı halkı, bizim turistlerimiz geldiğinde görsünler diye bu ismi verdik" dedi.

BU BÜFEDE MEHMETÇİĞE HER ŞEY ÜCRETSİZ

Büfesine astığı yazıyla da Mehmetçiğe ücretsiz olarak hizmet verdiğini söyleyen Şanverdi, "Mehmetçiğimizi sonuna kadar destekliyoruz. Burada vekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe yönetimimizle, ilçe başkanlarıyla hepimiz Mehmetçiğimizin arkasındayız. Bizi roketler, bombalar yıldıramaz. Reyhanlı’yı hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz. Bu bayrağın gölgesinde yaşamaktan her zaman onur duyduk. Buradan bizim Mehmetçiğimiz, askerlerimiz, emniyet mensubu arkadaşlar kim gelirse biz buradan ücret almıyoruz. İçecekleri, yiyecekleri elimizden gelen ne varsa seferber ediyoruz. İstedikleri zaman gece gündüz emirlerindeyiz" ifadelerini kullandı.

Aykut Yeniçağ - Adem Karagöz - Ecevit Cemiloğlu 

Etiketler: reyhanlı

 

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