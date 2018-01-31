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Reyhanlı'ya 2 roket daha düştü

Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 2 roket daha Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Roketlerden birisinin E-5 Karayoluna düşmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Reyhanlıya 2 roket daha düştü

31 Ocak 2018 14:23

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın yapıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden, Reyhanlı ilçesine 2 roket daha atıldı. Roketlerden birisi Gültepe Mahallesi, E-5 Karayoluna düştü. Roketli saldırıda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Diğer roketin ise Gültepe Mahallesi'ndeki bir okulun yanındaki boşluğa düştüğü öğrenildi.
Bugün öğleden önce Afrin bölgesinden atılan roketin bir eve düşmesi sonucu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetmiş, Bilgey Avlar (21) yaralanmıştı. 

Etiketler: reyhanlı, roket

 

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