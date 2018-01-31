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Reyhanlı'ya düşen roket kontrollü patlatıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine daha önce düşen roket, kontrollü olarak patlatıldı. Roketin kontrollü olarak patlatılmasıyla Reyhanlı'ya 5'inci roketin atıldığı sanıldı.

Reyhanlıya düşen roket kontrollü patlatıldı

31 Ocak 2018 16:54

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın yapıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden, Reyhanlı ilçesine atılan roketlerden biri bugün Gültepe Mahallesi'ndeki bir okul ile evin arasına düştü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak vatandaşlar uzaklaştırıldı.

Düştüğü yerden çıkarılan patlamamış roket, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Roketin kontrollü olarak patlatılmasıyla Reyhanlı'ya 5'inci roketin atıldığı sanıldı.

 

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