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Reyhanlı'ya roket düştü

Afrin'deki terör örgütü YPG kontrolündeki bölgeden ateşlenen bir roket Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Reyhanlıya roket düştü

23 Ocak 2018 16:29

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