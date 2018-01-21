Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 ölü, 30 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kara harekatının başlatıldığı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunduğu sırada, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 3 roket atıldı. Roketlerden birinin kent merkezinde bir aracın üzerine diğeri bir binanın çatısına üçüncüsü de bir evin bahçe duvarına düştüğü öğrenildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan roketli saldırıda çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Ecevit Cemiloğlu - Adem Karagöz

