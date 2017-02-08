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Reynaldo: Takımımızı iyi yerlere çıkaracağız

Adanaspor’un Brezilyalı forveti Reynaldo, turuncu-beyazlı takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kendimi evimde gibi hissediyorum. Şu an istemediğimiz, layık olmadığımız bir yerdeyiz. Umarım takımızı daha iyi yerlere çıkaracağız" dedi.

Reynaldo: Takımımızı iyi yerlere çıkaracağız

08 Şubat 2017 18:39

Adanaspor’un yeni transferi Brezilyalı forvet Reynaldo, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Adanaspor ile 2,5 yıllık sözleşmesi bulunan Reynaldo, turuncu-beyazlılarla imzaladığı kontrattan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

"Fiziksel eksikliklerimi gidereceğim"
Kulübe transfer olduğundan bu yana yabancılık çekmediğini söyleyen Reynaldo, "Adanaspor ile olan kontratımdan dolayı çok mutluyum. Geldiğimden beri hem kulüp hem de bütün arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Kendimi evimde gibi hissettim. Hiç yabancılık çekmedim. İlk maç inanılmaz duygular içerisindeydim. Oyuna girdiğimde de fiziksel olarak eksikliğimin farkına vardım. Çünkü belli bir süre idman yapamamıştım. Dolayısıyla fiziksel olarak biraz gerideyim arkadaşlarımdan. Ama bunu hocalarımla sürekli konuşuyorum. Hem de bu açığımı kapatmak için ekstra çalışmalar yapıyorum" diye konuştu.

"Taraftarlar bize çok destek oluyor"
Adanasporlu taraftarların takıma çok destek olduğunu söyleyen Brezilyalı forvet, "Taraftarlar bize inanılmaz destek oluyorlar. Bu kadar olmasını beklemiyordum. Ben büyülendim. İnsan kendini farklı hissediyor. Ben de taraftarların bana olan ilgisinin cevabını onlara gol atarak vermek istiyorum" dedi.

"İlgiye sahada cevap vermek istiyorum"
Turuncu-beyazlı takımda olan 8 Brezilyalı futbolcuyu daha önceden tanımadığını kaydeden Reynaldo, "Çok fazla buradaki arkadaşlarımı tanımıyordum. Roni ile ortak arkadaşımız aracılığı ile konuştum. O da buraya gelmem gerektiğini, çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Geldiğimde de bunun ne kadar doğru olduğunu gördüm. Ben bu ilgiye sahada cevap vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Takımımız çok iyi bir dönemden geçiyor"
Ligin 20. haftasında oynanacak olan Gaziantepspor maçını da değerlendiren Reynaldo, daha sonra şunları söyledi:
"Takımımız çok iyi bir dönemden geçiyor. Umarım da böyle devam edecektir. Hocamız ile hafta içinden beri bunu konuşuyoruz. Bize Gaziantep takımının zayıf yönlerini anlatıyor. Biz de bunlardan dersler çıkararak oynayacağız. Şu an istemediğimiz, layık olmadığımız bir yerdeyiz. Umarım takımımızı daha iyi yerlere çıkaracağız.”

Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde çalıştı. İki gruba ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde şut antrenmanı yapan Adanaspor, 1 saat 5 dakika süren idmanı taktik oyunla sonlandırdı.

Umutcan İşledici

Etiketler: adanaspor, Brezilyalı forveti Reynaldo


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