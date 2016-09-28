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Rezerv Varlıkları Ağustos ayında arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 123 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezerv Varlıkları Ağustos ayında arttı

28 Eylül 2016 10:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Ağustos ayı 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Verileri'ni açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 123 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 102,2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıklarımız yüzde 2,9 oranında azalarak 19,2 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 13,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 9,1 milyar doları anapara, 4 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 3,5 milyar doları bir ay, 900 milyon doları 2-3 ay ve 8,7 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödeneceği belirtildi.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalarak 70,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Etiketler: Resmi Rezerv Varlıkları


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