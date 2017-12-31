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Rezidansta genç kızın sır ölümü

Esenyurt'ta rezidanstan aşağıya düşüp öldüğü ileri sürülen 18 yaşındaki genç kızın hastaneye getirilme anı ortaya çıktı. Polis, genç kızı hastaneye getiren şahsı arıyor.

Rezidansta genç kızın sır ölümü

31 Aralık 2017 17:19
Rezidansta genç kızın sır ölümü - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde 18 yaşındaki Buket Çiçek erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs ile bir evde kalıyordu. Nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde Çiçek'in aşağıya düştüğü iddia edildi. Yaralı halde erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından yakındaki bir özel hastaneye getirilen Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Polis ise Çiçek'i hastaneye bırakıp kaçtığı ileri sürülen şahsı arama çalışması başlattı. Polis yaptığı aramada evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kızın hastaneye getirilme anı kamerada

Yaşanan olayda kızın hastaneye şüpheli tarafından getirilme anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde üstü kırmızı olan bir şahsın panik içinde sedyeyle kızı hastaneye getirmesi görülüyor.  

Etiketler: rezidans

 

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