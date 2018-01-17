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Rhodiapolis ismi ikon haline gelecek

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan Rhodiapolis Antik Kenti için hazırlanan ikonlar tanıtıldı.

Rhodiapolis ismi ikon haline gelecek

17 Ocak 2018 10:25

Kumluca’daki Rhodiapolis Antik Kenti için hazırlanan promosyon ürünlerin tanıtımı Serdar Karatepe tarafından Kumluca Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Başkan Yardımcıları Ramazan Çataltepe, Mustafa Sungur, Süleyman Falay, birim müdürleri ve personel katıldı.

Ülkede tarihi ve antik değeri olan Yerebatan Sarayı ve Sultan Ahmet Camii gibi birkaç eserin dışında kendine has bir logosu olan antik değer olmadığını belirten Karatepe, "Rhodiapolis Antik Kenti için Antik Kentte bulunan taş lahitlerdeki yazıların karakteriyle uyuşan bir logo hazırladık. Bu logodaki yazı karakteri Likya ve Roma Dönemindeki resmi yazışmalarda kullanılan karakterlerdir. Bu logo Rhodiapolis yazısıdır. Rhodiapolis yazısındaki O harfinin içine antik kentteki tiyatronun tam orijinal resmi olan çizimi yerleştirdik. Rhodiapolis logosunu ikon haline getirdik. Rhodiapolis Antik Tiyatrosunu başka antik kentlerdeki tiyatrolardan ayıran özellikler var. Kimse bu bizim tiyatronun çizim şekli diyemez. Logoyu, ajanda, cep dosya, broşür, karşılama merkezi levhası, kırlangıç yol ve şehir içinde Megaliht, Bilbordlarda, tanıtım kitapları, çay bardağı ve kahve fincanlarında, bez ve kağıt çantalarda, bileklik ve rehberlerin kokartlarda, otobüs ve araç giydirmede, yol yönlendirme levhalarında ve antik kentin girişindeki levhalarında kullanacağız" dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ise "Hedefimiz Rhodiapolis Antik Kentine en kısa zamanda yapacağımız çalışmalarla turlar aracılığıyla veya bireysel turist çekmek olacak" ifadelerini kaydetti. 

Ramazan Sarıkayalı

Etiketler: Rhodiapolis Antik Kenti

 

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