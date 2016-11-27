Siyah-beyazlılar'da kupa mesaisi başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda dünkü maçta oynayan oyuncular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları ve strechin çalışması ile idmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, duran top ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Öte yandan sakatlığı düzelen Rhodolfo takımla birlikte çalışırken, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

