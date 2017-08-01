Riad Bajic Konyaspor'la vedalaştı

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, antrenörler, futbolcular ve personelle vedalaşan Riad Bajic, yeni sezonda takıma ve arkadaşlarına başarılar dileyerek ayrıldı. Bajic daha sonra kulüp binasında Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile bir araya geldi. Şan, genç futbolcuya yeni takımı Udinese’de başarılar dilerken, Bajic bugün bulunduğu noktaya gelmesinde Konyaspor’un büyük katkısı olduğunu ve Konya’da yaşadıklarını asla unutmayacağını söyledi. Udinese’ye transfer olan Bajic Konyaspor’un önümüzdeki sezonda da lige damga vuracağına inandığını sözlerine ekledi.