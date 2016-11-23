Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Rıdvan Dilmen, 2019'da TFF Başkanlığı'na aday olacağını söyledi. TRT Spor'da konuşan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Ben isteseydim Futbol Federasyonu’nda görev alırdım. 3 sene önce de alırdım, 5 sene önce de alırdım. Ben çok normal, düz ve mutlu şekilde yaşamaya çalışan bir insanım. Yıllarca birilerini bir yere getirmek için kumpaslar kurdular, dümen yaptılar, algı operasyonları yaptılar, hâlâ yapıyorlar da. Bizim o işlere kafamız çalışmaz. Onlar da zannediyorlar ki biz bunları düşünebiliriz. Böyle bir yeteneğimiz yoktur bizim. Benim Türkiye Futbol Federasyonu’ndan hiçbir beklentim yok. Buradan söyleyeyim de bu algıyı bir kapatsınlar. Ben Futbol Federasyonu’nun herhangi bir yerinde yönetici, ikinci başkan, as başkan, yönetim kurulu, alt yapılar, üst yapılar… İsteseydim, ben bunu hak ediyorum. Ben Türkiye’de futbolu en iyi bilen adamlardan bir tanesiyim. Allahıma şükürler olsun alnımız da ak dolaşan bir insanız. Bunu da hak ediyorum. Futbol kariyerim iyidir, futbol bilgim iyidir. Ama ben hiç düşünmedim.

"TFF Başkanı olmak isterim"

"2019 seçimlerinde sağlığım yeterli olursa evet Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, hayatımda ilk defa söylüyorum, olmak isterim. Yıldırım Bey’in başkanlık süreci bittiği zaman, konjonktür doğruysa, Allah sağlık verdiyse belki düşünürüm. Yakışır mı? Bana da yakışır. Milli Takım Koordinatörlüğü. O da yakışır…”

