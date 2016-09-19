Son şampiyon Beşiktaş, ligin 4. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor deplasmanında 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol'da siyah-beyazlıların galibiyetini değerlendirirken, Beşiktaş'ın ligin net favorisi olduğunu söyledi.

"BU LİGİN FAVORİSİ BEŞİKTAŞ."

Beşiktaş'ın geniş kadroya sahip olduğunu ve Şenol Güneş'in rotasyonda doğru karar verdiğini vurgulayan Dilmen, "Şu anda Beşiktaş'ta tatlı bir rekabet var. Akhisar Belediyespor deplasmanında iyi mi oynadılar? Hayır. Ancak şu var ki, uzun yıllar sonra ilk kez bir takım bu kadar favori başladı lige. Beşiktaş rakiplerinden çok önde. Kulübelerini de güçlendiler. Takımda büyük bir zenginlik var. Beşiktaş zaten son yıllardan kalma deplasman alışkanlığını sürdürüyor. Bu yılda da iki önemli şehir deplasmanından 4 puan aldılar. Konya'da kazanma şansları da vardı hatta. Sonuç itibariyle genel tabloya baktığımda bu ligin favorisi Beşiktaş." ifadelerini kullandı.