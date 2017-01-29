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Rıdvan Dilmen canlı yayında isyan etti

Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Hollandalı teknik adam Advocaat'ı eleştirdi.

Rıdvan Dilmen canlı yayında isyan etti

29 Ocak 2017 22:23

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Kayserispor evinde konuk ettiği Fenerbahçe’yi 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kayserispor - Fenerbahçe maçını karşılaşmanın ardından NTV Spor'da Rıdvan Dilmen maçı yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;

"ADVOCAAT GERİDE KALDI"

"Fenerbahçe geçen sezon bu dönem lider bile değildi. 46 puandaydı. Advocaat 35 puanda kaldı. Savunmanın sorunları ortaya çıktı. Bekleyerek oynanan futbolun sorunları ortaya çıktı. Hakemlik de bir şey yoktu. 1-2 hataya rağmen gördüğünü çaldı. 

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

"Fenerbahçe oyunu yıkarak değil, bekleyerek oynuyor. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'de şampiyonluk için olmaz. Hollandalı bir teknik adamın felsfesine aykırı bir sistem bu. Bakın geçen hafta Beşiktaş gole doydu. Attıkça hücum ediyor. Galatasaray, Akhisar'a 6 gol attı. Fenerbahçe'de böyle bir şey göremezsiniz. 

Etiketler: rıdvan dilmen


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