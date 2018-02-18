Diğer
Kategoriler

Rıdvan Dilmen: 'Gomis'in futbol oynamasını doğru bulmuyorum'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'da Fransız yıldız Gomis'in bayılmasına ilişkin olarak canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen: Gomisin futbol oynamasını doğru bulmuyorum

18 Şubat 2018 21:28

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Galatasaray’ı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, zirveyi yeniden Medipol Başakşehir'e bırakırken maç esnasında Fransız yıldız Gomis'in bir anda yere yığılıp bayılması gündeme oturdu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor canlı yayınında Gomis'in bayılmasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Gomis'i izlerken hep tedirgin izleyeceğiz"

"İnşallah Gomis uzun yıllar futbol oynar, parasını kazanır ama Gomis'i izlerken hep tedirgin izleyeceğiz. Antrenör için de çok zor iş. Fatih hoca da çıkarmak istiyordur."

 "Gomis'in futbol oynamasını doğru bulmuyorum"

"Gomis'in sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu risk altında futbol oynamasını ben doğru bulmuyorum."

Etiketler: galatasaray, Gomis, rıdvan dilmen

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç