Rıdvan Dilmen: 'Gomis'in futbol oynamasını doğru bulmuyorum'

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Galatasaray’ı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, zirveyi yeniden Medipol Başakşehir'e bırakırken maç esnasında Fransız yıldız Gomis'in bir anda yere yığılıp bayılması gündeme oturdu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor canlı yayınında Gomis'in bayılmasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Gomis'i izlerken hep tedirgin izleyeceğiz"

"İnşallah Gomis uzun yıllar futbol oynar, parasını kazanır ama Gomis'i izlerken hep tedirgin izleyeceğiz. Antrenör için de çok zor iş. Fatih hoca da çıkarmak istiyordur."

"Gomis'in futbol oynamasını doğru bulmuyorum"

"Gomis'in sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu risk altında futbol oynamasını ben doğru bulmuyorum."