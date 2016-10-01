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Rıdvan Dilmen'den Arda Turan açıklaması!

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın ikinci kez Milli Takıma alınmamasına ilişkin kendi yaptığı açıklamaların sebep olduğu iddialarına çok sert yanıt verdi.

Rıdvan Dilmenden Arda Turan açıklaması!

01 Ekim 2016 08:55

Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'daki yaptığı Arda Turan açıklamaları yeniden gündeme geldi. Dilmen Arda Turan'ın Milli Takıma alınmamasının nedenini kendisinin açıklamaları olduğu iddialarına ilişkin çok sert yanıt verdi.

İşte Dilmen'in o açıklamaları;

Fatih Terim ile Arda krizinin röportaj öncesinde olduğunu hatırlatan Dilmen; "Ben Fatih Terim'in kardeşiyim. Arda da benim kardeşim. Gönül rahatlığıyla konuştu anlattı bize kendini. Arda'nın röportajının bir kısmı var, 'Hoca bizim kulağımızı çeker' bir de diğer kısmı var. Hoca diğer kısmını almış demek ki. Olaylar buralara gelmişse fatura %100 programına kesilmiş.Eğer Fatih Terim, Arda ile Barcelona'daki evinde röportajından kızıp Arda'yı milli takıma almadı. Sanki hiçbir şey yaşanmamış da Fatih Terim Arda'yı bizer açıklamaları sebebiyle milli takıma almamış. Arda bize konuşmadan önce de alınmamıştı kadroya. Terim karşılarına oturduğunda soracaklardı Arda'nın neden alınmadığını. Bizim röportajımız sebebiyle mi oldu bütün bunlar."

Etiketler: rıdvan dilmen


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