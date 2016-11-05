Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş Trabzonspor maçı yorumu

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş Trabzonspor maçı yorumu

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ve Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'a yaptığı sert hareketi canlı yayında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmenden Beşiktaş Trabzonspor maçı yorumu

05 Kasım 2016 23:44


Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında zorlanarak da olsa 2-1 kazandığı Trabzonspor maçını NTV Spor ekranlarından değerlendirdi.

İŞTE DİLMEN'İN MAÇA DAİR O SÖZLERİ;

-Oğuzhan'ın 2. sarıdan atılması lazım. Quaresma direkt kırmızı. Trabzon'un bir de penaltısı verilmedi.

-Hakemin Quaresma'ya kırmızı kart vermesi gerekiyordu. Pozisyon çok netti. 6-7 takla attı, kalktı yürüyemedi daha sonra ağladı yani çocuk. Beşiktaş 9 kişi kalmalıydı.

-İlk kez bir takım bu kadar yüksek favori olarak görüyorum. Caner sakatlandı, Tosic'in sakatlığı var ama yinede önde duruyorlar.

-Bu ligin favorisi Beşiktaş'tır. 96-00 arasında Galatasaray favoriydi ya, ondan beri ilk kez bu kadar favoridir Beşiktaş

-Fenerbahçe ile biz forse etmiştik. Ben sakatlandım, Ümit, Oğuz, Aykut ve kaleci sakatlandı. Biz açık ara gidiyorduk sakatlıklar başlayınca puan farkı eridi ve şampiyonluğu biz kaybettik.

-Adriano'ya maç ritmi yararlı olur. Ziraat Türkiye Kupası başlıyor. Beşiktaş'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi muhtemel gözüküyor. Milli Takım arasında büyük ihtimalle soluklanacaklar.

-Beşiktaş'ta maç sonunda bir tane kahraman vardı.. Atiba..

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, özet görüntülerin geç gelmesi yüzünden yayıncı kuruluşa sitemde bulundu: ''UYKUM GELDİ''

Dilmen, ayrıca Arda Turan kararının da bugün verildiğini belirtti. (Rıdvan Turşak)


RIDVAN TURŞAK

Etiketler: beşiktaş, değerlendirme, NTV Spor, rıdvan dilmen, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!