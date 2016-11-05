

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında zorlanarak da olsa 2-1 kazandığı Trabzonspor maçını NTV Spor ekranlarından değerlendirdi.

İŞTE DİLMEN'İN MAÇA DAİR O SÖZLERİ;

-Oğuzhan'ın 2. sarıdan atılması lazım. Quaresma direkt kırmızı. Trabzon'un bir de penaltısı verilmedi.

-Hakemin Quaresma'ya kırmızı kart vermesi gerekiyordu. Pozisyon çok netti. 6-7 takla attı, kalktı yürüyemedi daha sonra ağladı yani çocuk. Beşiktaş 9 kişi kalmalıydı.

-İlk kez bir takım bu kadar yüksek favori olarak görüyorum. Caner sakatlandı, Tosic'in sakatlığı var ama yinede önde duruyorlar.

-Bu ligin favorisi Beşiktaş'tır. 96-00 arasında Galatasaray favoriydi ya, ondan beri ilk kez bu kadar favoridir Beşiktaş

-Fenerbahçe ile biz forse etmiştik. Ben sakatlandım, Ümit, Oğuz, Aykut ve kaleci sakatlandı. Biz açık ara gidiyorduk sakatlıklar başlayınca puan farkı eridi ve şampiyonluğu biz kaybettik.

-Adriano'ya maç ritmi yararlı olur. Ziraat Türkiye Kupası başlıyor. Beşiktaş'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi muhtemel gözüküyor. Milli Takım arasında büyük ihtimalle soluklanacaklar.

-Beşiktaş'ta maç sonunda bir tane kahraman vardı.. Atiba..

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, özet görüntülerin geç gelmesi yüzünden yayıncı kuruluşa sitemde bulundu: ''UYKUM GELDİ''

Dilmen, ayrıca Arda Turan kararının da bugün verildiğini belirtti. (Rıdvan Turşak)



RIDVAN TURŞAK