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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için şok sözler

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmasıyı değerlendirdi

Rıdvan Dilmenden Galatasaray için şok sözler
Galatasaray Trabzonspor maçından kareler - Foto Galeri

22 Ekim 2016 23:49

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası NTV Spor'da yaptığı yorumda özellikle sarı kırmızılı takım hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu.

HAFTANIN MAÇI BUYDU

"Galatasaray-Trabzon, Fenerbahçe-Trabzon, Beşiktaş-Trabzon dediğiniz zaman, maç nerede olursa olsun, Trabzonspor'un ligdeki pozisyonu ne olursa olsun, haftanın maçı bu maç dersiniz. Gerçekçi olmak gerekirse Trabzonspor'un bu kadrosu şampiyonluk yarışında olur mu, olmaz!

BU KADRO İÇİN SÜRPRİZ

Kulübün tarihi açısından baktığınızda Trabzonspor'un kazanması sürpriz değildir. Ama şu anki kadro kalitesi bakımından sürprizdir. Geçen haftaki Trabzon'a bakınca da sürpriz değil. Zira son derece iyi sinyaller verdiler.

PODOLSKI VE SNEIJDER HAZIR DEĞİL

Bugün zorlayan tek oyuncu Bruma'ydı. Her şeyi yapmaya çalışıyor. Podolski ve Sneijder fizik olarak çok hazır değil. Eren ceza sahası oyuncusu olduğu için son 15 dakikada 2 pozisyon buldu.

TRABZON SAVUNMASI HARİKAYDI

Trabzonspor iyi oynamayabilir ama kalesini iyi savundu. Uğur Demirok başta olma olmak üzere Trabzonspor'un savunması harikaydı! Ceza sahasının dışında, tehlikeli bölgenin dışında savundular. Trabzonspor golü atmasına rağmen hücumda çok etkili olamadı. Bunun da sebebi N'Doye'nin kötü gününde olması.

GALATASARAY GEÇEN HAFTA S.O.S VERMİŞTİ

Galatasaray geçen hafta S.O.S vermişti aslında. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Geçen hafta Galatasaray'ı Ankara'da Muslera kurtardı. Antrenör sevilen bir antrenör, camia istiyor. Ama maç analizi yapmak başka şey, maç sırasında oyunu okumak başkadır.

RIEKERINK BEY!..

Taraftar tarafından çok seviliyor ama; Riekerink'in maçı okuması zayıf. Bunu Galatasaray taraftarının görmesi gerek. De Jong'u neden oyuna sokuyorsun Riekerink Bey?

EKSİK OYNARIM, YİNE DE ONU ALMAM

Bak ben eksik oynarım, yine De Jong'u oyuna almam! Selçuk'u çıkarırsan oraya ofansif oyuncu monte edersin. Tolga geriye oynar, ileriye oynamaz; De Jong ceza sahasına girmez. Riekerink'in oyuncu değişiklikleri Galatasaray'ın lehine değil hep aleyhine oluyor.

SAÇMA SAPAN

Galatasaray çok ama çok saçma sapan bir ofsayt taktiği yaptı. Galatasaray'ı bekleyen tehlike çizgi halinde yakalanmak.

TÜRKİYE 7 GÜNDÜR MUSLERA'YI KONUŞUYOR

Sürekli kahramanlaşan bir kalecin varsa problem vardır. Türkiye 7 gündür Muslera'yı konuşuyor. Neden? Kaç galibiyeti var ki Gençlerbirliği'nin?

3 MAÇ KAYBETTİĞİN ZAMAN...

Galatasaray, 17 puanlık oyun oynamadı bu sezon. Bir kere iyi oynarken gördüm o da Beşiktaş maçının ilk yarısıydı. 3 maç kaybettiğin zaman ne Riekerink kalır, ne de Bey kalır!"

Kaynak: Hürriyet
 

Etiketler: galatasaray, karşılaşmasıyı değerlendirdi, NTV Spor, rıdvan dilmen, Trabzonspor


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