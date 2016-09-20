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Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe'ye flaş tepki

Fenerbahçe'nin bu sezonki kötü gidişata dur diyerek dün akşam Kasımpaşa'yı 5-1 gibi farklı bir skorla yenmesini ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen canlı yayında yorumladı.

Rıdvan Dilmenden Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçeye flaş tepki

20 Eylül 2016 08:52

Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin bu oyununa bakarak rehavete kapılmaması gerektiğini belirtti.

Dilmen, bu maçın örnek olmaması gerektiğini belirtti ve Fenerbahçe'nin güçlü bir rakip karşısında yine bocalayabileceğini söyledi.

Dilmen'in açıklamaları özetle şöyle;

-Oyuncular maçtan önce bu maçı oyundan çok kazanmak önemli dediler. Bu tip haftalarda kazanmaya ihtiyaç olur. Hazır da haftaya derbi var ve Fenerbahçe'nin kazanması muhtemel bir maç var. Bu yüzden bu maç önemliydi.

-Fenerbahçe'nin kültüründen de bahsetmek lazım. Bir keresinde biz de böyle başlamıştık. Sonra bir maç kazandıktan sonra, Fenerbahçe geliyor manşetleri atılmıştı. Sonra ligi 8. bitirdik. Yarın da böyle olacak. Durum böyle değil.

2-0'DAN SONRA GERİYE ÇEKİLDİ

Gaziantepspor maçında 4-4-2 oynayabilirsiniz. Kasımpaşa maçında da olabilir ancak her maç kaldırmaz. Anadolu takımı sizle oynarken, öndeyken zaten geriye çekilir. Koskoca Fenerbahçe 2-0'dan sonra geri çekildi.

KARŞILAŞMA İKİYE AYRILMALI

İzleyiciler ilk 2 gol ve son 3 golü ayırsınlar. İlk goller kapalı savunmaya karşı diğer goller ise kontradan kaydetti. Önde başladığın zaman Ozan ve Souza'nın ceza sahasına girmesi gerekiyor. İki gol de böyle geldi. Ozan ceza sahasına koşularına yapabilen bir futbolcu. Bu oyuncuların bu koşuları yapabilmesi için Kjaer ve Skrtel'in öne gelmesi gerekir.

-İlk yarıda orta saha ve defans blokları arasında mesafe fazlaydı. Daha derli toplu bir takımla oynarken bu sorun yaratabilir. Fenerbahçe bu orta saha ile oynayacaksa önde baskıyla oynamalıdır. Sahanızda beklerseniz, her zaman bu kadar rahat geçilebilir bir savunmayla oynayamazsınız. Kasımpaşa'nın iki bekini de beğenmedim.

FENERBAHÇE BUNU ÇÖZMELİ

Henüz Fenerbahçe İstanbul'dan çıkmadı. İki kere köprüyü geçti. Daha uçağa ve otobüse binmedi. Bu yüzden Kasımpaşa maçı önemliydi. Fenerbahçe çok uzun bir takım. Bu kadar uzun olmasına rağmen Kayserispor'dan 2 gol yedi. Bunu çözmeleri lazım. Bugün de kafa vuruşuna izin verdiler.

-Kasımpaşa'yı yönetim sezona düşerseniz düşün şeklinde hazırlamışlar. Maç 3-1 olunca belki derken, çıkışlarda top kaybederek golü yediler. Oyuncular morallendi. Orta saha oyuncularının ikisi birden gol attı

OSMANLISPOR İLE OYNAYINCA...

Fenerbahçe antrenörü buna aldanmamalı. Bursaspor maçın sonlarında tek kale oynadı. Bursaspor da Ukrayna ekibi de sağlıklı kontraatak yapamadı. Osmanlıspor ile oynayınca böyle olmaz. Bu maç aldatmamalı. 

Etiketler: fenerbahçe, kasımpaşa, rıdvan dilmen


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