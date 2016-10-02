Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Rıdvan Dilmen'den Şansal Büyüka'ya tepki: Kore'de mi yaşıyorsun

Rıdvan Dilmen'den Şansal Büyüka'ya tepki: Kore'de mi yaşıyorsun

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından "%100 Futbol" programında Arda Turan ve Fatih Terim arasındaki gerilim ile ilgili konuştu, Şansal Büyüka'ya tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmenden Şansal Büyükaya tepki: Korede mi yaşıyorsun

02 Ekim 2016 08:50

Ülkede her gün şehitler verildiğini ve bu olayın uzatılmaması gerektiğini kaydeden Dilmen, "Sportif olmadığını hoca söyledi. Uzlaşmacı bir yapım vardır. Fatih Hoca sevdiğimiz biridir. Arda'yı zaten biliyorsun. Saygı ve sevgiye çok önem veririm. Nasıl oldu da bu işler buraya geldi anlamıyorum. Çukurca'da 1 şehitimiz var. Her gün bu olaylar var. Türkiye'nin bunlarla uğraşacak durumu yok. Fatih Terim büyüklüğünü, Arda da küçüklüğünü göstersin." dedi.

"Şansal Abi, sen Kore'de mi yaşıyorsun?"

Şansal Büyüka'nın, kendilerinin Arda ile yaptığı program sonrasında Terim'in milli takım ile ilgili karar aldığı sözlerine kızan Dilmen, "Arda Turan'ın milli takımda olmasını isterdim. Kendisine de söyledim, Arda'nın Fatih Terim'i aramasını isterdim. Türkiye'nin 79 milyonunun bunlarla uğraşacak hali yok. Arda da söyledi, Fatih Hoca çeker kulağını yani sorun değil. Şansal Abi yazmış, bizim programdan sonra alınmama kararı alınmış. Şansal Abi, sen Kore'de mi yaşıyorsun? Hırvatistan maçından önce de alınmadı. Bizim programdan hemen önce aratmış çocuklara, 20 sene öncesinde kalma şeyler gibi değil. Ben haberci değilim, bu işleri bilmem. Fransa'dan takım döndüğü gün, bütün gazeteciler ve federasyon görevlileri 4 oyuncunun alınmayacağını biliyordu. Bunu ben de biliyordum." ifadelerini kullandı.

"Niye haksızlık yapılıyor?"

Arda Turan ile Fatih Terim'in barışması gerektiğini kaydeden Rıdvan Dilmen, "Hem Arda açısından, hem Terim açısında baktığımızda bunların olmaması lazım. Biz kaşımadık, ironi de yapmadık. Tarafsız bir şekilde sohbet ettik. Herkes bizim gibi olsun. Fatih Terim'i bayramda ararım. Bu bayramda da aradım, telefonu kapalıydı. Arda'yı da severim. Bu ortamdan sonra Fatih Terim'in 4 yıl boyunca kontratı var. Arda 33 yaşına kadar milli takımda yok. Niye haksızlık yapılıyor? Bu işleri bizim dışımızda herkes kaşıdı. 'Kumar olur mu?' diye programlarda konuşuyorlar. Arda'nın yakın arkadaşları da doğruyu yapmıyor. Arda ile zamanında ben de sıkıntı yaşadım. Geldi, 'Kusura bakma' dedi. Uzatmadık ve barıştık. Bunları bırakalım." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Sporx

Etiketler: Arda Turan, Fatih Terim, gerginlik, ntvspor, rıdvan dilmen, şansal büyüka


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!