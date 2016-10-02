Ülkede her gün şehitler verildiğini ve bu olayın uzatılmaması gerektiğini kaydeden Dilmen, "Sportif olmadığını hoca söyledi. Uzlaşmacı bir yapım vardır. Fatih Hoca sevdiğimiz biridir. Arda'yı zaten biliyorsun. Saygı ve sevgiye çok önem veririm. Nasıl oldu da bu işler buraya geldi anlamıyorum. Çukurca'da 1 şehitimiz var. Her gün bu olaylar var. Türkiye'nin bunlarla uğraşacak durumu yok. Fatih Terim büyüklüğünü, Arda da küçüklüğünü göstersin." dedi.

"Şansal Abi, sen Kore'de mi yaşıyorsun?"

Şansal Büyüka'nın, kendilerinin Arda ile yaptığı program sonrasında Terim'in milli takım ile ilgili karar aldığı sözlerine kızan Dilmen, "Arda Turan'ın milli takımda olmasını isterdim. Kendisine de söyledim, Arda'nın Fatih Terim'i aramasını isterdim. Türkiye'nin 79 milyonunun bunlarla uğraşacak hali yok. Arda da söyledi, Fatih Hoca çeker kulağını yani sorun değil. Şansal Abi yazmış, bizim programdan sonra alınmama kararı alınmış. Şansal Abi, sen Kore'de mi yaşıyorsun? Hırvatistan maçından önce de alınmadı. Bizim programdan hemen önce aratmış çocuklara, 20 sene öncesinde kalma şeyler gibi değil. Ben haberci değilim, bu işleri bilmem. Fransa'dan takım döndüğü gün, bütün gazeteciler ve federasyon görevlileri 4 oyuncunun alınmayacağını biliyordu. Bunu ben de biliyordum." ifadelerini kullandı.

"Niye haksızlık yapılıyor?"

Arda Turan ile Fatih Terim'in barışması gerektiğini kaydeden Rıdvan Dilmen, "Hem Arda açısından, hem Terim açısında baktığımızda bunların olmaması lazım. Biz kaşımadık, ironi de yapmadık. Tarafsız bir şekilde sohbet ettik. Herkes bizim gibi olsun. Fatih Terim'i bayramda ararım. Bu bayramda da aradım, telefonu kapalıydı. Arda'yı da severim. Bu ortamdan sonra Fatih Terim'in 4 yıl boyunca kontratı var. Arda 33 yaşına kadar milli takımda yok. Niye haksızlık yapılıyor? Bu işleri bizim dışımızda herkes kaşıdı. 'Kumar olur mu?' diye programlarda konuşuyorlar. Arda'nın yakın arkadaşları da doğruyu yapmıyor. Arda ile zamanında ben de sıkıntı yaşadım. Geldi, 'Kusura bakma' dedi. Uzatmadık ve barıştık. Bunları bırakalım." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Sporx