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Rıdvan Şimşek Sivasspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Antalyaspor’dan Rıdvan Şimşek’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Rıdvan Şimşek Sivassporda

09 Ocak 2017 17:16

Sivasspor, Antalyaspor forması giyen ve defansın sağında görev alan Rıdvan Şimşek ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. 17 Ocak 1991’de İzmir Konak’ta dünyaya gelen Rıdvan Şimşek, futbola Karşıkaya’da başladı. 5 sezon boyunca İzmir temsilcisinin formasını giyen Rıdvan, 2009 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu. Ardından Kardemir Karabükspor ile sözleşme imzalayan futbolcu sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Karşıyaka ve son olarak da Antalyaspor formasını giydi. Rıdvan Şimşek sezonun ilk yarısında Antalyaspor formasıyla 5 maçta sahaya çıktı.

Kariyerinde 152 karşılaşmada forma giyen Şimşek’in 6 golü bulunuyor.

(Uğur Yiğit / İHA)

Etiketler: Rıdvan Şimşek, Sivasspor


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