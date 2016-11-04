Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, TT Arena’da Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Riekerink, “Maçtan önceki hissiyatımız gayet iyiydi. En iyi şekilde hazırlandık bu maça. Rakibi en iyi şekilde analiz ettik. Rakibe iyi çalıştık ve dominant oynayarak topa sahip olacağımızı biliyorduk. Bu şekilde gerçekleşti oyun. Tabii ki pozisyonlara girdik ancak biraz daha pozisyonları daha iyi değerlendirmek lazım. Bu tip konularda belki sıkıntı yaşadık ama öne geçtik ve sonradan çok basit gol bir yedik. İkinci yarıda ise duran top ile geriye düştük. İki maç üst üste aynı hikaye. Trabzonspor maçında da dominanttık ve bugünde aynı şekilde oyunu domine eden taraf bizdik. 1-0’dan sonra skoru artırmamız ya da korumamız gerekiyordu. O oyunu kontrol edemeyince maalesef golü kalemizde erken gördük. Dominant olduğumuz bir maç ama Trabzonspor ile oynadığımız maç gibi sonlandı” diye konuştu.

“Reaksiyon göstermedik”

Sezon başında çalıştıkları top kayıplarından sonra topu tekrar kazanma adına rakibe yapılan baskının bugün Başakşehir’e karşı sergileyip sergileyemedikleri sorulması üzerine Riekerink şöyle konuştu:

“Reaksiyon anlamında top kaybında topu tekrar kazanma adına çok çalıştık. Bence bu artılarımız. Son maçlarda ve bu maçta da birçok bölümde topu kaybettikten sonra reaksiyon gösterdik. Trabzon maçında da bu reaksiyonumuz vardı. Duran toplara her hafta çalışıyoruz. Bu konuya ağırlık veriyoruz. Rakibimizin en güçlü noktasıydı duran top. Ancak son haftalarda duran toptan gol yemeyen bir Galatasaray vardı sahada. Bugün 1-1’den sonra biraz daha olumlu reaksiyon veya ruhu ortaya koyabilirdik. Mesela Akhisar’da golü yedikten sonra bu maçı alacağız şeklinde bir reaksiyon vardı sahada. Bugün 1-1’den sonra o reaksiyonu göstermeliydik.”

Serdar Aziz sorusu

Serdar Aziz’in oynatılmamasıyla alakalı gelen bir soruya ise Hollandalı çalıştırıcı, “Defans hattımızı ve stoperleri kesinlikle suçlayamam bu mağlubiyetle alakalı. Evet belki bir arada daha iyi işler çıkartabilirdik. Bizim stoperlerimizin yapması gereken en önemli konu takım boyunu kısa tutmaları. Bu konu hakkında daha iyiye gidiyoruz. Bugün 3’lü forvete karşı oynadılar. Semih ve Hakan’ın neler yapabileceğini biliyorum. Serdar çok önemli bir oyuncu. Sakatlık yaşaması şanssızlık. Kendisinden memnunum ve onun da oynayacağı zaman gelecektir” yanıtını verdi.

Eren ve Sneijder açıklaması

Nigel De Jong ve Selçuk’un top kendilerindeyken iyi işler yapmaya çalıştığını aktaran Riekerink, “Biz Eren’e top geldiğinde onun etrafında çoğalacak pozisyonlar bulmalı ve ona daha yakın olmalıyız. Kazandığımız maçların hepsinde dominant oynadık. Trabzon maçı içinde de geçerli. Bugün daha az baskılı oynadık belki ama hep isteyen arzulu bir Galatasaray var sahada. Baskılı oynarken önemli olan bulacağınız alanlar. Wesley solda daha fazla alan buldu ama bu alanlarda oyuncunuzu toplarla buluşturmanız gerekiyor. Dominant olduğumuzu düşünüyorum. Ancak bu şekilde de 3 puanı alamıyorsunuz çünkü girdiğiniz pozisyonların gol olması gerekiyor. Wesley’in performansı takımın performansıyla da etkili. Onun ne kadar top aldığı önemli. Mesela Eren’in performansını da eleştirenler var ancak önemli olan ona kaç orta kestiğiniz. Eren olsun, Wesley olsun takımın performansıyla ilişkili onların etkili olması” açıklamalarında bulundu.

Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort