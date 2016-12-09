Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Bursaspor maçının hazırlıkları sürerken, antrenmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hollandalı çalıştırıcı, “İlk yarıda son virajlara giriyoruz. İki ev sahibi maçımız var bir de deplasmanda Osmanlı maçı var. Önümüzde önemli 3 maç ve hedef bu 3 maçı en iyi şekilde atlatıp üst sıralara yerleşmek istiyoruz” diye konuştu.

Orhan Atik sorusu

Yarımcı antrenör Orhan Atik’in görevine son verilme nedeninin sorulması üzerine Riekerink, “Benim yardımcım, sizin de söylediğiniz gibi kulüp resmi açıklamayı yapacaktır. Yönetimin verdiği bir karar” dedi.

Galatasaray yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili çıkan haberlerle alakalı Hollandalı çalıştırıcı, kendisinin böyle bir şey duymadığını söyledi.

“Çıkışa geçtiğimizi düşünüyorum”

Dört maçta 3 mağlubiyet aldıklarını vurgulayan Riekerink, ”Kötü bir dönemden çıktık. Futbolcularım sahaya çıkıp en iyisini yapmak istiyor. Bu maçların böyle bitmesini biz de istemezdik. Bu maçların arasında Fenerbahçe maçının özellikle o şekilde bitmesini istemezdik. Ancak sonrasında Bursaspor maçında iyi reaksiyon sonrası Kasımpaşa maçı oynadık. O maçta gelen gol daha sonra skoru koruma iç güdüsüyle geriye çekilmemize neden oldu. Bunun da en iyi tedavisi kazanmaya başlamak. Lig durumuna bakarsak üçüncü sıradayız. Bence kendine güven bunun çözümü bu da galibiyetlerle geliyor. Ben de çıkışa geçtiğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Önemli olan takımım ve oyuncularım”

Kendisiyle alakalı yapılan eleştirilere alıştığını söyleyen Jan Olde Riekerink, “Önemli olan takım ve takımın süreci. Takımın ne kadar inandığı ne kadar benim yolumdan gittiği. Biz takımla aynı yolda gidiyoruz. Bizim hedefimiz takımı daha iyi yerlere getirmek. Hocaysanız bu eleştirilere de alışmak zorundasınız. Bu tip şeyler olacaktır ama önemli olan takım ve oyuncularım. Ve onlardan da memnunum” dedi.

“4-4-2 sistemi ile oynamıştık”

Oyun sisteminde çift forvet opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı sorulan Riekerink, “Çift forvet oynamak Eren ve Podolski’yle oynamak opsiyon. Galatasaray’ın başına geçtiğim maçta 4-4-2 sistemi ile oynamıştık. Ama onda da Eskiehir’de hem mağlup olduk hem de topa fazla sahip olamadık. Bu sene Adana maçında da öyle oynadık kazandık ama iyi oynayamadık. Almanya’da Leipzig’de bunu görüyoruz. Biz orta sahayı daha kalabalık tuttuğumuzda rakip alanda daha fazla topa sahip oluyoruz. Ancak o da opsiyonlarımızdan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla pozisyona girme açısından etkili olamadık”

“Bir felsefemiz olması gerekiyordu” diyen Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Ama yeteri kadar gol şansları yakalayamadığımız da çok açık. Çözmeye çalışıyoruz. Top tutma tamam ama daha fazla pozisyona girme açısından etkili olamadık. Rakibe karşı çözümlerin üzerine gidiyoruz. Umarım önümüzdeki maçlarda bunun meyvesini alırız” dedi.

Öte yandan Hollandalı çalıştırıcı, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci’nin sakatlığının sürdüğü ve takımla birlikte olamayacaklarını açıklandı.

Martin Linnes örneği

Martin Linnes’in bütün takım için güzel bir örnek olduğunu söyleyen Riekerink, “Gösterdiği performans sonrası yedek oturdu bunları sorun etmedi. Önemli bir duruş gösterdi, her zaman yüzde yüz gösterdi. Geçen Carole sakatlığından dolayı sol bek oynadı. Tekrardan buradayım dedi. Onu da sol bekte opsiyon olarak görebiliriz. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Kadroya giremese de yedek otursa da hiçbir zaman şikayetçi olmadı” açıklamalarında bulundu.

Andreas Beck sorusu

Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Andreas Beck’in penaltı pozisyonunu görüp görmediği sorulan Riekerink, şöyle yanıt verdi:

“Aynı zamanda PSV’nin maçı vardı ve o yüzden canlı seyretme şansım olmadı sadece özetini seyrettim. Zaten Napoli maçında eleştiri değildi gördüğüm şeyi söyledim. Bütün rakiplere karşı saygım sonsuz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort