Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Jan Olde Riekerink, pazar günü oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sözlerine takımdan ve oyunculardan memnun olduğunu söyleyerek başlayan Hollandalı çalıştırıcı, “Bu güvenle Beşiktaş derbisine gitmiştik. Galip gelmek için gittik hatta maça da bu şekilde başladık. 2-0 öne geçen bir Galatasaray vardı. Ama maç berabere bitti. Ancak 9 maçtır kaybetmeyen bir Galatasaray takımı var. Bu güven Antalya maçını olumlu şekilde etkileyecektir” dedi.

"Psikolojik anlamda bir sıkıntımız yok"

Basın mensuplarının Beşiktaş maçından beraberlikle ayrılmalarının takımı nasıl etkilediği yönündeki sorusuna Riekerink, "Derbi sonrası hem bende hem takımımda moral bozukluğu vardı. 2-0 öne geçtiğiniz maçı 2-2 bitiriyorsunuz. Büyük takımsınız ve bununla baş etmeniz gerekiyor. Şu anda psikolojik anlamda bir sıkıntımız yok" cevabını verdi.

"Tekrar bu durum olsa aynı değişiklikleri yapardım"

Beşiktaş maçında yaptığı değişiklikler nedeniyle eleştirilmesiyle ilgili olarak ise sarı-kırmızılı takımın hocası, şunları söyledi:

"Hafta boyunca gazetelere bakınca kendi ağzımdan söylenmemiş sözler okuyorum. Ne Fenerbahçe, ne de Nigel de Jong ile yorum yaptım. Bu tip şeyleri gazetelerde okumak bana tuhaf geliyor. Beşiktaş maçındaki değişikliklere gelince, şimdi olsa yine ayrı hamleyi yapardım. Maçı iyi şekilde analiz etmeniz gerekir. Talisca'nın girişi sonrası Cenk'in de içeri gelmesiyle 4 hücumcuyla oynadılar. Kafamda senaryolar vardı. Diğer taraftan takımın da düzenini bozmamak gerekiyordu. Farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Goller duran toplardan geldi. Topun arkasında iyi duran ve iyi işler yapan bir Galatasaray vardı. Konsantrasyonumuzun maksimum anlamda olması gerekiyordu. Sonuçta goller duran toplardan geldi. Tekrar bu durum olsa aynı değişiklikleri yapardım. Bu maç Süper Kupa Finali'ne benzer bir maç oldu. Son maçı hatırlayalım. Chedjou'yu koyup ekstra bir savunmacıyla oynamıştık."

"Onlar aynı zamanda benim dostlarım"

Teknik heyet olarak uyum içinde çalıştıklarını belirten başarılı teknik adam, "Teknik heyet içinde herhangi bir uyum sorunu ve sıkıntı yok. Geçen seneye başladığımda Orhan Atik yanımdaydı ve inanılmaz desteği oldu. Ayhan Akman’ı da geçen seneden tanıyordum. Onlar benim sadece yardımcılarım değil aynı zamanda da dostlarım. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyorum. Antrenmanda katkıları inanılmaz fazla. Diğer taraftan aramıza yeni katılan isimler de oldu. Taffarel gitti ve Frans Hoek bizim için önemli opsiyondu. Onun da diğer antrenörlerin de uyumu oldukça iyi. Onlar benim yardımcılarımdan daha fazlası" ifadelerini kullandı.

"Duran toplara çok önem veriyoruz"

Son maçlarda yedikleri duran toplar konusundaki bir soruya ise Riekerink, şöyle cevap verdi:

"Duran toplar, maçların kaderini değiştiren konular. Sorunu çok iyi değerlendirmek lazım. Basit bir duran top olarak değerlendirmemek gerekir. Bireysel dağılımlar çok önemli. Sorunun bireysel mi yoksa organize problem mi olduğunu iyi değerlendirmek gerekir. Son derbide pozisyon verdik ve duran toptan gol yedik. Bireysel ve pozisyon anlamda iki gol yedik. Hafta içi çalışmalarımızda iki gün buna ayırıyoruz. Duran toplara çok önem veriyoruz, hem defansif hem ofansif. Umarım bundan sonraki maçlarda bu golleri yemeyiz."

"Bütün rakiplere saygı duymanız gerekiyor"

Ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat'ı tanıyıp tanımadığı ile ilgili bir soruya ise Galatasaray'ın teknik patronu, "Dick Advocaat'ı Hollanda'dan tanıyorum. Geldiğinde mesaj attım o da yanıt yazdı. Daha sonra bağlantıya geçmedik. Bütün rakiplere saygı duymanız gerekiyor. Yeri, konumu ya da büyüklüğü önemli değil. Hiçbir rakip için kötü konuşmayacağım. Benim spora bakış açım bütün rakiplere saygı duymak" diye cevap verdi.

"Podolski çalışmalara başladı"

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren Riekerink, "Sakatlık konusunda şanssız bir dönemden geçtiğimiz doğru. Sakatlıkların oluş tarzı engel olamayacağımız şeyler. Sakat arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. İyi bir sağlık ekibine sahibiz. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Oyuncularımın da gösterdiği yaklaşımından memnunum. İzin vermemize rağmen çalışıyorlar. Lukas Podolski çalışmalara başladı. Serdar Kesimal ve Kolbeinn Sigthorsson bireysel antrenmanlara başladı. Nigel de Jong’un durumu iyiye gidiyor. Onların dönüşüyle birlikte takımın güç seviyesi daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

"Burada olmak ayrıcalık"

Galatasaray'da olmanın ayrılacak olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray büyük bir camia, hedeflerin hep yukarıda olması da oldukça normal. Galatasaray kültürünün taşıyan isimlerin, en iyilerin kadroda olması da gayet normal. Çünkü Galatasaray büyük bir camia. Satışı planlanan araziler durumu Galatasaray'ın konumunu etkileyecektir. Oyuncularıma 'Galatasaray her zaman daha iyi bir durumda olması gereken bir takım' diyorum. Çünkü Galatasaray, Galatasaray'dır. Geçmişten gelen önemli zaferler var. Dünya çapında bir kulüp. Teklif aldığımda inanılmaz mutlu olmuştum. Çünkü burada olmak bir ayrıcalık. Bu ismi parlatıp en iyi yerlere taşımak hedefimiz. Resmimi ne zaman buradaki duvarlarda görebiliriz sorusuna gelince, bakarsınız mayıs sonu görebilirsiniz."

Doğan Gündoğdu