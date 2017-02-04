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Riekerink: Artık tek hedefimiz lig

Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen Galatasaray’da Teknik Direktör Riekerink, artık tek hedeflerinin ligde başarılı olmak olduğunu söyledi.

Riekerink: Artık tek hedefimiz lig
Başakşehir Galatasaray Türkiye Kupası maçı özel kareler - Foto Galeri

04 Şubat 2017 23:43
Başakşehir Galatasaray Türkiye Kupası maçı foto özet - Tıkla İzle

Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Galatasaray’da Teknik Direktör Riekerink maçtan sonra basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ifade eden Riekerink, “Maçtan önce söylediğim bir şey vardı, iki hedefimiz vardı; birisi lig, diğeri kupa. Ne yazık ki kupanın dışında kaldık ve bu beni çok üzdü. Bugün yeterince agresif oynamadık. İlk yarıda çok basit top kayıpları yaşadık. İkinci yarıda skor üretmek için pozisyonlar yarattık. Bire bir oyunları kazanamadık. İkinci yarıda biraz daha toparlandık ancak golü çok geç bulduk. Kupanın dışında kaldık. Bu nedenle de çok üzgünüz. Diğer taraftan şanssızlıklarımız da oldu. Isınmada Ahmet sakatlık yaşadı, maçın başında Sneijder sakatlandı. Hakemi eleştiren bir tarzım yok ama benim olduğum yerden gördüğüm kadarıyla ilk gol ofsayttı, Emre’nin pozisyonu da kırmızı karttı. Belki televizyondan farklı görünüyordu ama benim olduğum yerde görüntü bu şekildeydi” diye konuştu.

Galatasaray taraftarının, istifa tepkisinin sorulması üzerine bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçınan Hollandalı çalıştırıcı, “Maçtan konuşalım. Sonuçta hepimiz spor konuşuyoruz. Şu anda tamamen lige odaklanmış durumdayız. Önümüzde önemli maçlar var. Bunların hazırlıklarına başlamalıyız” açıklamasını yaptı.

“WESLEY’NİN YOKLUĞUNDA ÜRETKEN OLAMADIK"

İlk 5 dakikada iyi oynadıklarını ifade eden Hollandalı hoca, “Biz oyuna iyi başladık. İlk 5 dakika baskı kurduk. Ancak Wesley’nin sakatlanması sonrasında çok fazla top kaybı yaşadık. Pozisyon üretemedik. Başakşehir’de eksik isimler vardı ancak beklediğimiz oyun sistemiyle oynayan bir takımdı. Bizim en büyük hatamız, mücadele ruhunu ve agresifliği sahaya yansıtamadık” ifadelerini kullandı.

1 maç kötü oynayınca rotasyona gitmenin doğru olmadığını ifade eden Riekerink şunları söyledi:

“Tabii ki hemen 1 kötü oyunda rotasyona gitmek doğru değil. Aramızda sakatlanan arkadaşlarımız oldu. Tolga ve Cavanda dönecek. Dolayısıyla rotasyon olacak. Geniş bir kadromuz var. Farklı seçeneklerimiz olacak. Sezon başında Beşiktaş’la Süper Kupa maçına çıktık ve kupayı aldık. Beşiktaş’la yine deplasmanda oynadık, 2-0 öne geçtik ve kazanmamız gereken bir maçtı. Fenerbahçe maçını saymıyorum, o maçta gerçekten kötü oynadık. Bu mücadele için farklı planlarımız vardı. Josue son maçta iyi oynamıştı, bugün de oyuna koyduk, ama boş ve değerlendirecek alanlar bulamadı. B, C ve D planlarımızı devreye soktuk ancak yine de bunlar pek başarılı olamadı. Birkaç planımız vardı ama yeterli olmadı.”

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort


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