Galatasaray Süper Lig’in 8. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“TRABZONSPOR’UN OYNADIĞI FUTBOLLA BULUNDUĞU YER BİRBİRİNE ZIT”

Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Riekerink, “Önemli bir parantezi sağlık ekibi için açmak istiyorum. İyi bir iş çıkarıyorlar. Kolbeinn Sigthorsson’un sakatlığı var. Sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Her geçen hafta beklentiler artıyor. Kimse, Trabzonspor’un ligde bulunduğu konumdan dolayı bizim rahat bir maç oynayacağımızı beklemesin. Trabzonspor’un oynadığı futbolla bulunduğu yer birbirine zıt. Çok zor bir maç bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

“TRABZONSPOR’UN ARTILARINI EKSİLERİNİ BİLİYORUZ”

Trabzonspor’un ilk yarılarda çok pozisyona girdiğini belirten Hollandalı çalıştırıcı, “İlk golü yedikten sonra düşüşe geçen bir Trabzonspor vardı analizimde. Mutlaka artılarını eksilerini biliyoruz. Dersimizi en iyi şekilde çalışıyoruz. Taraftarımıza iyi futbolla güzel bir galibiyet kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“FUTBOLDA İSTEDİĞİMİZ ŞEYLER HER ZAMAN OLMAZ”

Futbolda inişlerin ve çıkışların olabildiğini söyleyen Riekerink, “Futbolda bazı şeyler her zaman istediğiniz gibi olmaz. Gençlerbirliği maçı da skoru 3-0 yapabilirdik olmadı. İkinci yarıda daha baskı yapan Gençlerbirliği vardı. Kesinlikle psikolojik bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş maçı da aynı şekilde. Maç içinde bazen böyle senaryolar oluyor. 90 dakika boyunca dominant olan bir takım olmuyor. Bunu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de görebiliyoruz” dedi.

Kendisinin ve Galatasaray Kulübü’nün beklentisinin şampiyonluk olduğunu hatırlatan Riekerink, “Tek hedefimiz bu. Hiçbir takımı küçümsemememiz gerekiyor. Biz, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş lider durumdayız. Ligin sonu çok heyecanlı geçecektir. Hedefimiz kesinlikle şampiyon olmak” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA’DA OYNAMASININ…”

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesinin ligde onlara avantaj sağlayabileceğini vurgulayan Hollandalı Teknik Direktör, “Avrupa’da oynamak takım gelişimi için avantaj olabilir. Napoli maçında galip döndüler ve öz güven diğer maçlara da yansıyacaktır. Eksisi ise daha fazla rotasyon yapılıyor. Artıları da eksileri de var. Bu şekilde dönen Beşiktaş daha iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ’IN SON GOLÜ OFSAYTTI”

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Napoli ile oynadığı maçı izlemediği ve kayıttan izleyeceğini açıklayan Riekerink, şöyle devam etti:

“Beşiktaş’ın Avrupa’daki maçlarına ilgi duyuyorum. Dün seyretmedim. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe derbisi var. Bu yüzden bu akşam Manchester United - Fenerbahçe maçını izleyeceğim. Beşiktaş maçını çok kısa gördüm, Beşiktaş’ın son golü ofsayttı. Maçın özetini izledim. Golleri gördüm. Detaylı seyredemedim. O maçla ilgili çok fazla yorum yapmam doğru olmaz. Bizim olmamız gereken yerde oynuyorlar. Şampiyon olup gelecek yıl takımımızı layık olduğu yerde temsil etmek istiyoruz.”

“FENERBAHÇE’NİN İŞİ ZOR GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Fenerbahçe ile aradaki puan farkının fazla olmasının hatırlaması üzerine Riekerink, “Tecrübelerimin öğretti şeyler, bu tip büyük takımların ilerleyen haftalarda olmaları gereken pozisyonlara gelmeleridir. Belli bir puan farkı var. Rakibimizin işi zor gibi görünüyor. İlerleyen haftalarda olmaları gereken yerde olacaklardır” diye cevap verdi.

“ÇOK GENİŞ BİR KADROMUZ VAR”

Takımındaki oyuncularının performansından çok memnun olduğunu dile getiren Riekerink, “Futbolcularımın performansından memnunum. Çok geniş bir kadromuz var. Her pozisyonun iki oyuncusu var. Amacımız buydu zaten. Teknik ekip olarak en iyi 11’i sahaya sürmek istiyoruz. İyi performans gösteren arkadaşlarımızla devam edip onlara güven veriyoruz. İlerleyen maçlarda bazı değişiklikler de görebiliriz. Maç maç ele alacağız. Geniş kadromuzun içinden en iyi ilk 11’i sahaya çıkarmak istiyoruz. Kadroda 27 kaliteli arkadaşımız var. İlk 18’e bile girmenin zor olabileceğini görüyoruz. Serdar’ın performansından sakatlıktan sonra çok memnunum. Diğer taraftar olayı bireyselleştirmemek lazım. İyi oynayan bir takım var. Sakatlıktan dönüp direkt kadroya alacağız diye düşünmemek lazım. Galatasaray gibi büyük bir camiadan herkesin maksimum seviyede performans göstermesi gerekiyor. İnanılmaz bir rekabet var. İlk 18’e girmek bile zorlaşıyor artık” şeklinde konuştu.

Sakatlığı geçen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in Trabzonspor maçında 11’ de oynayıp oynamayacağının sorusuna Riekerink, “Sneijder ilk 18’de olacak. Bu da bir karar sonuçta. Sakatlıktan döndü, fit ve ilk 18’de olacak” dedi.

"SİNAN, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA ŞANS BULACAKTIR"

Genç futbolcu Sinan Gümüş’ün performansı hakkında da açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, “Göreve geldiğimde sakatlıktan yeni dönüp sıra dışı bir performans gösterdi ilk maçında. Bir takım kurarken bazen en iyi oyunculardan ziyade o takımın dengesi önemli tercih hakkımızı başka arkadaştan yana kullandık. Bu Sinan forma giymeyecek anlamına gelmez. Mutlaka şans gelecek. Oynamadığı için üzgün ama bunla nasıl başa çıkabileceği önemli. Yetenekli bir oyuncu önümüzdeki haftalarda forma şansı bulacaktır” ifadelerini kullandı.