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Riekerink: 'Bir pozisyon bile bulamayan Galatasaray vardı'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, bugün ofansif olarak takım halinde kötü olduklarını dile getirerek, bugünkü sonuçtan memnun olmadığını söyledi. Riekerink, “Bir pozisyon bile bulamayan Galatasaray vardı” dedi.


20 Kasım 2016 23:10

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, hafta boyunca bu maça hazırlandıklarını ve beklentilerinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Defansif olarak ilk başlarda iyi organize olduklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “En büyük sıkıntı bugün dominant oynamasına alıştığımız Galatasaray’ı seyredemedik bugün. Yarın bunu takımımla konuşacağım, bunun sebeplerini araştıracağız, niye istediğimiz oyunu oynayamadığımızı, 17 senenin baskısı mıydı, koşullar mıydı, şartlar mıydı bunları araştıracağız. Sağ taraftan çok tehlikeli oldu rakibimiz. Golü de o taraftan yedik sürpriz olmadı. Yediğimiz an biraz şanssız bir an olarak nitelendirebiliriz çünkü ilk yarının son dakikalarıydı. Bu sebepten dolayı Wesley ve Bruma’nın pozisyonlarını değiştirmeyi düşündüm çünkü Eren’in arkasında dinamizm eksikliği vardı. Lukas’ın da bir rahatsızlığı vardı, iki gün önce yaşadı ve ilk defa dün antrenmana çıktı. Başakşehir maçında hatırlarsanız 15, 20 dakika oynamıştı, bugün de hastalıktan geldiği için 15, 20 dakika oynayabildi. 2-0 bireysel hata ama diğer taraftan da bir pozisyon bile bulamayan bir Galatasaray var” diye konuştu.

“Çıkardığımız takım en iyi takımdı”
Oyuncu değişiklikleri ve çıkardığı kadronun doğru olup olmadığı ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Hollandalı teknik adam, “Şu anda oynayan takım ve oynadığımız maç koşullarında bakarsak çıkardığımız takım en iyi takımdı. Size sadece değişikliği niye yaptığımı açıklayabilirim. Wesley’i değişirdik ama talihsiz bir Eren sakatlığı gerçekleşti. Size sadece bunları söyleyebilirim” açıklamalarında bulundu.

“Takım olarak kötüydük”
Ofansif olarak takımın performansında sıkıntı olduğuna dikkat çeken Riekerink, “Aslında takımın performansında sıkıntı vardı, ofansif anlamda sıkıntı yaşadık. Bir kişi söylemem doğru olmaz, birçok kişi vardı. Serdar iyi iş çıkardı, Hakan iyi iş çıkardı ama bugün ofansif anlamda takım olarak kötüydük” şeklinde konuştu.

“Performanstan memnun değilim”
Kendi sahalarında iki maç kaybettiklerini söyleyen Riekerink, bu maçların oynadıkları futbolla kazanmaları gereken maçlar olduğuna dikkat çekti. Bugünkü karşılaşmadan memnun olmadıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, genel olarak takımın bugünkü performansından memnun olmadığını sözlerine ekledi.
Riekerink son olarak, karşılaşmada etkili olan van Persie’yi durdurmak için sürekli olarak onun yanında Jong’un oynadığını dile getirerek, defansın sol tarafında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. 

Kaan Ülker

Etiketler: Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink


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