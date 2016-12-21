Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’u son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, maçla ilgili yapacağı tek yorumun kendileri için çok kötü bir maç olduğunu söyledi.

“Kaliteli bir kadromuz var”

“Her mevkide alternatifli bir kadrosunun olduğuna inanıyor musunuz?” sorusu üzerine ise Riekerink, “Evet buna hala inanıyorum, kaliteli bir kadromuz var. Böyle maçlardan sonra mental kısma yoğunlaşmak kolaydır ama açıkçası bu maçtan sonra mental eksikliğin olduğunu söyleyebilirim” cevabını verdi.

Bireysel performansların önemli olduğuna dikkat çeken Riekerink, “Ama takım olarak kendinizden zayıf olarak nitelendirilen bir takıma yer ve zaman verir, mücadele de etmezseniz işler organizasyon anlamında kötü olur” açıklamasında bulundu.

“Orta sahadan önce değişiklik için öncelikli pozisyonlar var”

Orta sahada sistemsel bir değişiklik yapmayı düşünüp düşünmediği ile ilgili soruya ise Hollandalı çalıştırıcı, “Takımda herkesin fit olması lazım. Selçuk’un orta sahada önemli bir yeri var, Tolga’nın önemli bir yeri var. Herkes fit olunca kaliteli oyuncularımız olmuş oluyor. Orta sahadan önce değişiklik yapmamız gereken öncelikli pozisyonlar var” ifadelerini kullandı.

Kaan Ülker - Oğuzhan Ort