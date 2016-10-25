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Riekerink: 'Bu maçı kazanmamız şarttı'

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu maçında kendi evinde Dersimspor’u 5-1 yenerek gruplara kalırken, Galatasaray Teknik Direktörü Olde Riekerink, "Bu maçı kazanmamız şarttı. İyi bir performans göstererek net bir galibiyet aldık" dedi.

Riekerink: Bu maçı kazanmamız şarttı

25 Ekim 2016 23:51

Riekerink: “Bu maçı kazanmamız şarttı”

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Olde Riekerink, ligde çok süre almayan oyuncuların iyi performans gösterdiğini belirterek, "Bu maçı kazanmamız şarttı. İyi bir performans göstererek net bir galibiyet aldık. Oynamayan arkadaşlarımız vardı. Onların da performansından çok memnunum. Bu tip maçlarda motivasyon eksikliği olabilirdi ama motivasyon eksikliğinden eser yoktu. Çok motive olan, hırslı bir takım vardı. Oynamayan arkadaşların gösterdiği pozitif performansla her geçen hafta ilk 18’e girmek zorlaşacaktır” dedi.

“Serdar Aziz’in performansını beğendim”

İlk kez Galatasaray forması giyen Serdar Aziz’in performansını beğendiğini belirten Riekerink, “Serdar, uzun bir sakatlıktan döndü. Bu süreçte inanılmaz mücadele etti ve çalıştı. Bugün çok iyi bir performans gösterdi. Semih ile uyumu iyiydi. Defansif olarak iş düşmese de düştüğü zamanlar ikisi en iyi şekilde çözüm buldu. İkisinin de bugün gösterdiği performanstan memnunum” diye konuştu.

“Podolski, çok kaliteli ve mükemmel bir futbolcu”

Podolski’nin durdurulması zor bir oyuncu olduğunu vurgulayan Riekerink, "Podolski, çok kaliteli ve mükemmel bir futbolcu. Özellikle 18’in içinde topu aldığı zaman durdurması zor bir oyuncu. Gol atma şansı çok yüksek. Bugün de teknik anlamda zor goller attı. Kendisinin performansından memnunum" şeklinde görüş belirtti.

Dersimspor cephesi

Dersimspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci ise, Galatasaray ile kendi takımının arasında dağlar kadar fark olduğunu vurgulayarak, “Galatasaray’ın gücü belli bizim gücümüz belli. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz küçük bir şehiriz. Bugün buraya gelen taraftarları tebrik ediyorum. Lütfen Dersim için Tunceli için ön yargılı olmayalım. Ben de orayı bilmiyordum. Ben de ön yargılıydım. Nefis insanlar tertemiz insanlar ve dışarıdan gözüktüğü gibi değil” dedi.

Etiketler: Riekerink


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