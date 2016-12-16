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Riekerink fikstür avantajına dikkat çekti

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Ligin ilk yarısına baktığımızda şampiyonluk yarışında olduğumuz Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadık. ikinci yarıda onlarla kendi sahamızda oynayacağız. Bu da bizim için önemli meydan okuma ya da avantaj olacak” dedi.

Riekerink fikstür avantajına dikkat çekti

16 Aralık 2016 15:06
Riekerink fikstür avantajına dikkat çekti - Tıkla İzle

Ligin 15. haftasında Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak olan sarı-kırmızılı takımda kritik maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Jan Olde Riekerink basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Osmanlıspor değerlendirmesi
Hollandalı çalıştırıcı, Osmanlıspor mücadelesine ilişkin, “Çok zor bir maç Osmanlıspor maçı ve deplasmana gidiyoruz. Şu anda ligde 7’nci sırada olan bir takım. En fazla ligde beraberlik alan takım. Avrupa Ligi’nde de iyi performans sergiliyorlar. Grubu 1. tamamladılar. Villareal’i deplaasmanda yenen bir takım. Bizi zor bir maç bekliyor. Biz en iyi şekilde analiz yaptık. Oyuncularıma anlattım ve uyarılarda bulundum. Orada zor hava ve saha şartları ayrıca Osmanlıspor ile mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Alan savunmasına geçiş
“Futbolda bakıldığı zaman birçok gol duran toplardan geliyor” diyen Riekerink, “Bu sadece bizim başımıza gelmiyor. Başka takımların da başına geliyor. Böyle bir sıkıntımız vardı ligin başında. Adam adama oynuyorduk ancak alan savunması geçtik. Alan savunmasını uygularken iyi performans sergiledik. Birçok maçta duran toplardan gol yemedik. Alan savunmasına devam ediyoruz. O hataları minümuma indirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Osmanspor’a odaklandık”
Takımın performansına odaklandığını dile getiren Jan Olde Riekerink, “Zor bir dönemden çıktık. İyi performans sergiledik. Osmanspor’a odaklandık şu anda. Çünkü zor bir maç. Geçen kulağıma gelen bir şey mesela buraya gelmemdeki sebep Sneijder imiş. Türk basınına böyle yansımış çünkü Hollanda basınına söylediğim belki kelimesi çıkartılmış cümlemden. Wesley benim yıllardır iyi tanıdığım bir oyuncu. ‘Belki ona sorulmuştur’ demiştim. Ama bu tamamen çarpıtıldı. Wesley’in beni buraya hoca olarak getirdiği yazılmış mesela. Bunu düzeltmem gerek” dedi.

Tolga ve Podolski yok
Hollandalı çalıştırıcı, çok geniş bir kadroya sahip olduklarını ancak yaşanan sakatlıkların da olduğunu hatırlatarak, “Bunlardan minimum etkilenmek için kadroyu böyle şekillendirdik. Tolga ve Podolski Osmanlı maçında kadroda yok. Serdar’a yarın test yapacağız ve sonra kadroda olup olmayacağı ile alakalı karar vereceğiz” diye konuştu.

“En iyi şekilde mücadele edeceğiz”
“Lige başladığınız zaman bütün şartların eşit olması lazım” diyen Galatasaray Teknik Direktörü, “Hollanda'daki sahanın altındaki ısıtma sistemi her sahada olması gerek mesela. Ankara’da bu mevsimde oynanan bir maç martta oynansa farklı olacak. Saha şartları eşit olmalı. Alttan ısıtmalı olsa daha iyi olur. Ancak biz bu şartlarla da en iyi şekilde mücadele edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Opsiyonlarımızı biliyoruz”
Ara transfer döneminde takıma futbolcu isteyip istemeyeceğiyle alakalı soruya Riekerink, “Bizim oyuncu getirmemizden ziyade transfer döneminde belki aramızdan ayrılacak arkadaşlar olabilir. Birinin gitmeden yerine birini getirmek doğru olmaz. Opsiyonlarımızı biliyoruz. Bazı çalışmalarımız oluyor. Transfer dönemi başladığında aramızdan ayrılan arkadaşlar olursa boşluklar açılırsa ona göre tedbir alırız” cevabını verdi.

“İkinci yarıda onlarla kendi sahamızda oynayacağız”
“Ligin ilk yarısına baktığımızda şampiyonluk yarışında olduğumuz Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadık” diyen Jan Olde Riekerink, “İkinci yarıda onlarla kendi sahamızda oynayacağız. Bu da bizim için önemli meydan okuma ya da avantaj olacak. Onlardan en iyi şekilde puan alacağız. Başakşehir'le deplasmanda oynayacağız. Lig nasıl ilerleyecek bilmiyorsunuz; sonlara yaklaşınca küme düşmeler de oluyor. Bekleyip göreceğiz. Ligin sonunda mutlaka bu şartlar eşit olmalıdır” şeklinde konuştu.

Chedjou sorusu
Chedjou'nun sözleşmesinin son senesinde olduğunu ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, “Diğer taraftan ocak ayında Afrika Kupası’na gidecek. Sezon başında Serdar’ın sakatlığı oldu. Benim her zaman söylediğim bir şey var; bizim 5 kaliteli stoperimiz var. Bu 4’ünden en iyi oyuncu olarak düşünmeyelim ancak en iyi ikiliyi bulmanız lazım. Bu da en zor iş. Bu en iyi ikiliye odaklanmamız gerekiyor” dedi.

TL sorusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yükselen kur nedeniyle halktan dövizlerini bozdurmasını istediği hatırlatılan Riekerink’e Türk Lirası’na geçip geçmeyeceği soruldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, esprili bir şekilde, “Eğer kontratımda yazandan daha yüksek bir rakam alacaksam neden olmasın” diyerek şöyle konuştu:
“Bu devalüasyondan dolayı çok üzgünüm. Olumlu tarafı her şey daha fazla ucuzlaştı benim için ancak ben bu durumdan dolayı sizin adınıza üzgünüm.” 

Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

Etiketler: galatasaray, Riekerink


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