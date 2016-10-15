Süper Toto Süper Lig’in 7. Haftasında Gençlerbirliği karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle yenilgisiz yoluna devam eden Galatasaray’da Teknik Direktör Jon Olde Riekerink, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

“Çok çok önemli bir 3 puan aldık”

7 oyuncularının milli takımdan yeni dönmüş olması ve Galatasaray’ın Gençlerbirliği ile 4 yıldır Ankara’da berabere kalması gibi nedenlerden dolayı kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini ifade eden Riekerink, “Milli takıma 7 tane oyuncu verdik. Ne olursa olsun milli takım dönüşleri hep zor oluyor. Diğer taraftan son 4 yıla bakıyorsunuz, son 4 senede burada alınan sonuçlara bakıyorsunuz, hep berabere kalan bir Galatasaray vardı. Bu sebepler bir araya gelince buradaki maçın kolay olmayacağını bekliyorduk ve bu şekilde geçti. İlk yarı iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Kontraya iyi çıktık, güzel bir gol attık. Kontradan bulduğumuz bir gol var. İkinci yarı 2’yi de bulabilirdik 3’ü de ama olmadı. İkinci yarı daha zor geçti, biraz daha farklı bir hal aldı oyun ama çok çok önemli bir 3 puan aldık” şeklinde konuştu.

“Muslera gerçekten özel olarak bir tebriği hak etti”

Muslera’nın performansına değinen Riekerink, “Çok önemli bir isim bizim için. O da milli takıma gitti ve en uzun mesafeden aramıza dönen arkadaşımız. Uruguay’dan geldi ve her seferinde de böyle oluyor. O şekilde olmasına rağmen her zaman hazır ve bugün de üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. Ben fazla isimlerin üzerine yoğunlaşmayan bir teknik direktörüm ama bence bugün Muslera gerçekten özel olarak bir tebriği hak etti” değerlendirmelerinde bundu.

“Hoca olarak benim en önemli görevim hep daha iyiye takımı götürebilmek”

Lige yapılan başarılı başlangıç hakkındaki düşünceleri sorulan Riekerink, şunları kaydetti:

"Bu tip istatistikler mutlaka mutlu ediyor beni. İyi bir başlangıç yaptık. Bugün de çok iyi bir takım performansı vardı. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Diğer taraftan da hoca olarak benim en önemli görevim hep daha iyiye takımı götürebilmek. Bugün de bu maçtan alacağımız derslerle beraber haftaya kendi sahamızdaki Trabzon maçına hazırlanacağız."

"Wesley’nin takımdaki rolü, önemi ortada"

Wesley Sneijder'in kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Riekerink, “En önemli özelliklerinden bir tanesi rakip sahada top tutmamızı sağlaması. Çünkü rakip sahada top tutmak günümüz futbolunda çok önemli bir yer tutuyor. Rakip sahada öndeki oyuncularınız top tuttuğu zaman, takımda öne çıkıp rakip sahaya yerleşebiliyor. İkinci yarının başında o konu hakkında biraz sıkıntı yaşadık. Lucas’ı öne koyup, orada biraz top tutmasını sağlayıp biraz da ofansif anlamda pozisyona girerek takımı rahatlatmasını istedik. O yüzden Wesley’nin takımdaki rolü, önemi ortada” şeklinde konuştu.

Cem Geçim - Mustafa Apaydın - Uğur Kan Yüksek

