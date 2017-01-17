Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Riekerink: 'Önemli bir maçtı, 3 puan aldığımız için mutluyuz'

Riekerink: 'Önemli bir maçtı, 3 puan aldığımız için mutluyuz'

Sahada hırslı ve galibiyeti arzulayan bir Galatasaray olduğunu belirten Teknik Direktör Jan OldeRiekerink, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Riekerink: Önemli bir maçtı, 3 puan aldığımız için mutluyuz

17 Ocak 2017 23:23

Ziraat Türkiye Kupası E grubu 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor evinde ağırladığı Galatasaray’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink açıklamalarda bulundu.

Bu zamana kadar Türkiye Kupası’nda iyi bir performans göstermediklerini aktaran Riekerink, “Bizim için önemli bir maçtı. Bizim ve kulübün prestiji için çıkmamız gerekiyordu. Sahaya bakıldığında hırslı oynayan ve galibiyeti arzulayan bir Galatasaray vardı. 3 puan aldığımız için mutluyuz” dedi.

Elazığspor’u tebrik eden Riekerink, Elazığspor’un fiziksel anlamda iyi ve organize bir takım olduğunu ve iyi bir oyun sergilediklerini ifade etti.

Yeni transferler hakkında da değerlendirmede bulunan Riekerink, "Ahmet Yılmaz Çalık, oyunculuğu tartışılmaz ama diğer taraftan karakteri de çok önemli. Bu tip oyunculara gerçekten ihtiyacımız var. Kendisine bakıldığında adaptasyon sürecini hemen tamamlamış bir Ahmet var. Onun gösterdiği performanstan ve karakterden memnunum. Garry Mendes Rodrıgues, Konya maçında sol tarafta oynamıştı bu sefer sağ tarafta değerlendirdik. Kalitesini göstermiş bir oyuncu. Takım için değerliliğini göstermiş bir oyuncu. Bugün de iyi bir performans gösterdi" diye konuştu. 

Kamil Cankılıç - Halil İbrahim Varlı

Etiketler: galatasaray, Riekerink


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!