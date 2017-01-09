Bugün saat 19.00'da Damman'da oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, futbolcu Selçuk İnan ve El İttifak Teknik Direktörü Juan Carlos Garrido ve kaleci Ahmed Kassar basın mensuplarının karşısına çıktı. Ayrıca karşılaşma için de özel bir pasta kesildi. Hollandalı teknik adam Riekerink, "Burada olmaktan; El İttifak ile oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

"Kampın sonunda iyi bir maç yapmak istedim"

Türkiye'de son maçlarını 28 Aralık'ta oynadıklarını hatırlatan Riekerink, "2017'nin ilk karşılaşmasını ise 14 Ocak'ta oynayacağız. 6 günlük küçük bir ara verdik. Son 5 günümüzü Antalya'da kamp yaparak ve ikinci yarıya hazırlanarak geçirdik. İki tane önemli deplasman maçı ile başlayacağız. Bu nedenle burada yapacağımız maç ve hazırlıklar büyük önem taşıyor. Ligde 3. sıradayız. Liderle 3, ikinci ile 2 puan farkımız var. Önümüzdeki periyot çok önemli. Antalya'da geçirdiğimiz zamanı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Kampın da sonunda iyi bir maç yapmak istedim. Ligin ikinci yarısına hazırlanmak için aynı şartlara sahip yerlerde oynamak önemli ama Antalya'da hava 11 dereceydi. Yarın maç saatinde ise 25 derece olacak" dedi.

İspanyol teknik adam Juan Carlos Garrido'yu Villarreal ve Brugge'dan tanıdığını ifade eden Riekerink, "El İttifak kendi liginde orta sıralarda. İyi bir eğitici. Hatta Villarreal gördüğüm en iyi eğitim sistemlerinden biriydi. Oyuncularınızı bu tip bir teknik adam çalıştırdığı için çok şanslısınız" açıklamasını yaptı.

"Tüm dünyadan oyuncuları izliyoruz"

Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu vurgulayan Riekerink, "Tüm dünyadan oyuncuları izliyoruz. Türkiye'de Suudi Arabistan futbolunu da izleme şansına sahibiz. Rakibimizin videolarını da inceledik. Bu maç bizim için sezonun geri kalanına hazırlık ifade ediyor. Lig maçından önceki son karşılaşmamız olacak. Oyuncularımın neler yapabileceğini görmek istiyorum. Antalya'daki kampta antrenman performansı farklıydı. Bu nedenle bu maç bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Selçuk İnan: "Önemli bir dostluk maçı olacak"

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sanırım ilk defa buraya bir Türk takımı geliyor. Yarın bir hazırlık maçı oynayacağız. Hazırlık maçının yanında bizim için başka anlamlar da taşıyor. Önemli bir dostluk maçı olacak" ifadelerini kullandı.

