Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Riekerink: 'Oyundan değil ama sonuçtan memnunum'

Riekerink: 'Oyundan değil ama sonuçtan memnunum'

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Adanaspor’u 1-0 mağlup etti. Maç sonrası Galarasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, oyundan değil ama sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Riekerink: Oyundan değil ama sonuçtan memnunum

29 Ekim 2016 23:19

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Geçen hafta Trabzon’la oynadık. Çok tutkulu bir takım vardı. Son dakikalara kadar mücadele eden pozisyon bulan galibiyeti arzulayan bir takım vardı ama ne yazık ki aldığımız sonuç üzdü. Bu hafta sonuçtan memnunuz 1-0 galibiyet önemli bir galibiyetti ama oynanan oyun iyi oyunumuz değildi. İlk yarıda tempomuz düşük ve pas alışverişi düşüktü. Kısacası bir sonuç çıkarırsak geçen hafta iyi bir performans ama mutsuz eden bir sonuç bu hafta da çok beklediğimiz performans değildi ama sonuç olarak mutlu eden bir sonuçtu. Temponun yükselmesi için mutlaka pasın hızı çok önemli ama hareketlilik de önemli. Burada sıkıntılarımız oldu o da otomatikman tempoyu düşürdü. İlk yarı defansif idi Adanaspor, sizin kendi silahlarınızı kullanabilmeniz için pasın şiddetinizi ve hızınızı artırmanız gerekiyordu. Mental açıdan da olabilirdi belki geçişlerde sıkıntı oldu. Ofanstan defansa geçmişlerimizde top kayıplarımızda baskı anlamında sıkıntı yaşadık. Önceki maçlarda bunu çok iyi yapıyorduk. O konuda da eksiklik yaşadık bu da ritmi düşürdü. Orta sahada biraz daha kendi orta sahalarımızın öne çıkıp daha baskılı oynaması gerekiyordu. Dörtlü defans hattımızda diğer takım arasında biraz boy mesafesi uzundu aradaki verdiğimiz alan fazlaydı bunlar hep bir araya gelince ister istemez oyunun temposunu düşürüyor" dedi.

Etiketler: Riekerink


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!