Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Geçen hafta Trabzon’la oynadık. Çok tutkulu bir takım vardı. Son dakikalara kadar mücadele eden pozisyon bulan galibiyeti arzulayan bir takım vardı ama ne yazık ki aldığımız sonuç üzdü. Bu hafta sonuçtan memnunuz 1-0 galibiyet önemli bir galibiyetti ama oynanan oyun iyi oyunumuz değildi. İlk yarıda tempomuz düşük ve pas alışverişi düşüktü. Kısacası bir sonuç çıkarırsak geçen hafta iyi bir performans ama mutsuz eden bir sonuç bu hafta da çok beklediğimiz performans değildi ama sonuç olarak mutlu eden bir sonuçtu. Temponun yükselmesi için mutlaka pasın hızı çok önemli ama hareketlilik de önemli. Burada sıkıntılarımız oldu o da otomatikman tempoyu düşürdü. İlk yarı defansif idi Adanaspor, sizin kendi silahlarınızı kullanabilmeniz için pasın şiddetinizi ve hızınızı artırmanız gerekiyordu. Mental açıdan da olabilirdi belki geçişlerde sıkıntı oldu. Ofanstan defansa geçmişlerimizde top kayıplarımızda baskı anlamında sıkıntı yaşadık. Önceki maçlarda bunu çok iyi yapıyorduk. O konuda da eksiklik yaşadık bu da ritmi düşürdü. Orta sahada biraz daha kendi orta sahalarımızın öne çıkıp daha baskılı oynaması gerekiyordu. Dörtlü defans hattımızda diğer takım arasında biraz boy mesafesi uzundu aradaki verdiğimiz alan fazlaydı bunlar hep bir araya gelince ister istemez oyunun temposunu düşürüyor" dedi.