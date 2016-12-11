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Riekerink: Şampiyon olmak istiyorsanız kazanmanız gerekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Şampiyon olmak istiyorsanız kazanmanız gerekiyor” dedi.

Riekerink: Şampiyon olmak istiyorsanız kazanmanız gerekiyor

11 Aralık 2016 22:07

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında evinde Yasin Öztekin’in hat-trick yaptığı maçta Gaziantespor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Şampiyon olmak istiyorsanız kazanmanız gerekiyor” diyerek, “3 maçtan mağlubiyetle ayrıldığımız periyotu düşününce bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bursa, Kasımpaşa ve bugün kazandık. Şu an üçüncüyüz. Başakşehir ve Beşiktaş’la 3 puan farkımız var. Şampiyonluk yarışındayız diyebiliriz, hedefimiz de şampiyon olmak. Konuştuğumuz bir konu var takım arkadaşlarımızla, top tutan bir Galatasaray var ama pozisyon bulmada sıkıntı yaşayan bir Galatasaray var. Bu haftaki antrenmanlarda özellikle kanat oyuncularının durumuna baktık. Biraz daha çizgiye yakın ve önde oynamalarını söyledik. Böylece defans arkasındaki boşluğu değerlendirme şansları olacaktı. İlk gol de böyle oldu zaten. Diğer taraftan da ilk 15 dakikada geçişlerde sıkıntı yaşadık. Tabii bunun sebebi bugün daha fazla pozisyon üretmeye odaklandığımız için. Daha fazla oyuncu ile rakip kaleye gittik. İkinci odaklandığımız nokta da kanat ve bek kombinasyonlarıydı. Bugün çok pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Daha önceleri gol bularak maçı bitirmemiz gerekiyordu” dedi.

OSMANLISPOR YORUMU

Osmanlıspor maçı hakkında gelen soruyu da değerlendiren Hollandalı teknik adam, “Önümüzde zor bir maç var. 5 maç 13 puan derken bu benim en az düşündüğüm puandı. Bu demek değil ki Osmanlı maçında beraberlik için oynayacağız” diye konuştu.

Riekerink, Martin Linnes ile ilgili ise, “Martin mükemmel bir profesyonel. Bugün sağ bek olarak şans verdim. Sol bek oynarken verdiği güveni vermedi, o yüzen de yerine Sabri girdi” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Riekerink


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