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Riekerink: 'Şampiyonluk uzun bir yol'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Şampiyonluk uzun bir yol. Şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluk yolunda ne kadar düştüğünüz değil, ne kadar fazla ayakta kalabildiğiniz önemlidir” dedi.

Riekerink: Şampiyonluk uzun bir yol

22 Ekim 2016 22:17

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor’a 1-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, üzücü bir skor aldıklarını söyleyerek, “Galip gelmek istiyorduk 11 maçtır yenilmiyorduk evimizde. Beklentilerin arttığını söyledim oyuncularıma. Üst üste galibiyet gelince beklentiler de artılar. Kaybettiğimiz için üzgünüz. 1-0 olmasının birinci nedeni sol taraftaki top kayıpları. Ayrıca rakibe orta sahaya baskıda sıkıntılar çektik. Forvete çok rahat pas attırdık, akabinde de gol geldi zaten. Bütün maç boyunca beraberlik golü aradık ama olmadı” dedi.

Cavanda tercihi
Cavanda tercihi hakkında gelen soruya da cevap veren Hollandalı teknik adam, “Bir oyuncuyu bir maçtan sonra hemen eleştirmek doğru olmaz. Cavanda sakatlıktan döndü. Maç ritmi farklı bir şey. Üst üste maçlar oynaması gerekiyor. Sabri oynadı, iyi performans gösterdi ama bugün seçim hakkımızı Cavanda’dan yana kullandık” cevabını verdi.

“Şampiyon olmak istiyoruz”
4 farklı sistemle oynadıklarının altını çizen Riekerink, “Çözümler üretmeye çalıştık. Lukas ve Eren yan yana oynadılar. Antalya’da bu tutmuştu ancak bu skordan da iyi dersler çıkarmamız gerekiyor. En iyi şekilde dersler çıkarmamız gerekiyor. Maça iyi başlamadık. Ondan sonra toparlandık. Bazı yaptığımız eksikler vardı. Çok fazla risk aldık, zor bölgelerde top kaybettik. Bu alınacak derslerden bir tanesi. Gereksiz top kayıpları yapmamamız gerekiyor. Orta sahada da baskı yapamazsanız doğru zamanda, defans hattımızı da önde kurdumuz için arkada çok büyük boşluklar kalıyor. İkinci konu da bu. Diğer taraftan oyun devam ederken bu sebeplerden dolayı taktik değişiklikler de yaptık. Oyunun ilerleyen dakikalarında üçlü defansa döndük. Böyle geriye düştüğümüzde çözüm üretmemiz gerekiyor. Şampiyonluk uzun bir yol. Şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluk yolunda ne kadar düştüğünüz değil, ne kadar fazla ayakta kalkabildiğinizdir” şeklinde konuştu.

“Bruma, oynadıkça mutlu olan bir oyuncu”
Galatasaray’ın Portekizli genç yıldızı Bruma hakkında da değerlendirmede bulunan Riekerink, “Bugüne kadar çok çok iyi performans gösterdi. Genç bir oyuncu, sorumluluk alıyor. En önemli özelliklerinde bir tanesi bire birde çok etkili. Diğer taraftan oynadıkça mutlu olan kendine güvenen bir futbolcu. Bugünde kendisiyle konuştum aynı hissiyatta. Böyle mutlu olduğu sürece negatif bir sonuç olmayacak, böyle devam edecektir” ifadelerini kullandı. 

Gürcan Yılmaz - Kaan Ülker
 


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