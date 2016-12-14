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Riekerink: Sonuçtan dolayı mutlu değilim

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 24 Erzincanspor maçı sonrası yaptığı açıklamada sonuçtan dolayı mutlu olmadığını söyledi.

Riekerink: Sonuçtan dolayı mutlu değilim

14 Aralık 2016 18:04

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Sonuçtan dolayı mutlu değilim. Grupta toplamda 6 maç oynayacağız. 2’sini oynadık. 2’sinden aldığımız 2 tane beraberlik var. Tabi ki Galatasaray’ın alması gereken sonuçlar değildi. Bugünkü maçı zor şartlar altında oynadık. Genç oyuncularımız da görev aldı. Galatasaray çok büyük bir camia. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız hep bizim yanımızdalar. Bugün daha güzel bir oyun ile güzel bir sonuç hediye etmek isterdik. Onlara teşekkür ediyorum. Bugün oynayan bazı arkadaşlarımız iyi performans gösterdi. Bazıları ise daha da iyi performans gösterebilirlerdi. Ama saha ve hava şartları bunları göz önünde bulundurursak, o arkadaşlarımızın performansını yargılamak çok da adil olmayabilir. Tabi ki bu bir bahane değil. Çünkü rakibimiz de aynı şartlar altında oynadı. Oynamak istediğimiz bir mantalite var. Çalıştığımız bir mantalite var. Ama hava ve saha şartlarına bakılırsa onları oynayabileceğimiz şartlar pek yoktu” diye konuştu.

24 Erzincanspor cephesi

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu ise, “Karşılaşma şehrimiz için büyük bir önem teşkil ediyor. Tarihte bir ilki yaşadık bugün. İki gün önce Galatasaray’ın gelmesi ile birlikte onların havaalanında karşılanmaları şehre inanılmaz bir mutluluk verdi. Zor bir koşulda maça çıkıldı. Rüzgar oyunu olumsuz etkiledi ama biz oyunun başından sonuna kadar Galatasaray’ın oynama isteğine biz de karşılık verdik. Güzel bir futbol olduğunu düşünüyorum. Erzincan halkına yakışır bir mücadele verdik” diye konuştu. 

Abdullah Aslan

Etiketler: 24 Erzincanspor maçı, galatasaray, Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink


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