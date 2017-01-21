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Riekerink: Statta garip bir atmosfer vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligin 18. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Kardemir Karabükspor maçına ilişkin, bu tip maçları kazanmanın kolay olmadığını söyledi.

Riekerink: Statta garip bir atmosfer vardı

21 Ocak 2017 23:05

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligin 18. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Kardemir Karabükspor maçına ilişkin, bu tip maçları kazanmanın kolay olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Riekerink, defansif olarak çok organize, koşan fazla mesafe kat eden bir takıma karşı oynayacaklarını bilerek geldiklerini kaydetti.

Bu tip takımlara karşı bazı anların maçın kaderini belirlediğini belirten Jan Riekerink, "Maçtan önce odaklandığımız iki nokta vardı. Oyunun yönünü çabuk değiştirmek ve defans arkasına yapacağımız koşular ve boşluklar. Bu şekilde şans bulacağımızı biliyorduk. Bu şekilde ilk golü bulduk. Defans arkasına yapılan koşuyla geldi. Ondan sonra garip bir atmosfer vardı statta. Penaltı pozisyonuna gelirsek bence orada kendi lehimize bir faulü hak ettiğimizi düşünüyorum. Hakemin vermiş olduğu penaltı kararı beni çok şaşırttı. Stattaki atmosferden mi böyle bir karar verdi bilmiyorum. Onu öyle düşünmek istemiyorum çünkü çok tecrübeli bir hakem" dedi.

İkinci yarı maçı bitirecek net bir fırsat yakaladıklarını da kaydeden Riekerink, "Ama değerlendiremedik, gole çeviremedik. Belki kendimizi suçlamamamız lazım. Bu tip maçlarda bu fırsatlar geldiği zaman mutlaka değerlendirip maçı bitirmeniz gerekiyor. Kesinlikle takımımı istediğimiz oyunu oynamadık diye suçlayamam. Nasıl pozisyona gireceğimizi zaten konuşmuştuk. O şekilde pozisyonlara girdik. Takımımda o noktalara odaklandı. Baskı yapılacağında doğu zamanda baskıları yaptık. Bazı anlar bizim aleyhimize anlardı. Bu penaltı pozisyonu mesela. Başka anlarda vardı. Bizim de maçı çevirecek anlarımız oldu ama kullanamadık. Ne kadar iyi oynarsan oyna girdiğin pozisyonları değerlendiremezsen ve bazı durumlarda senin aleyhine gerçekleşirse bu tip maçları kazanmak kolay olmuyor" diye konuştu.

Riekerink, Josue ve Podolski’nin performansı ile ilgili soruya, "Kötü top oynadığını düşünmüyorum. Podolski’yi daha etkili kullanmamız lazımdı. Josue için daha az alan bıraktı rakip" şeklinde cevap verdi.

Riekerink, soru üzerine Eren Derdiyok’u oyuna geç almadığını da belirti.

Yasin Erdem


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