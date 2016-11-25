Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, evinde Bursaspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Jan Olde Riekerink, takımının bugün gösterdiği reaksiyondan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Çok önemli bir maçtı, son aldığımız mağlubiyetten sonra bu maça hazırlanmak kolay olmayacaktı ama en iyi şekilde reaksiyon gösterdik. Maçtan önce bunu istemiştik, aynı Akhisar maçında yaptığımız gibi. 1-0’dan galibiyet gelmişti o maçta. Orada emindim ve mağlup olacağımızı düşünmemiştim ama sonrasında Başakşehir ve Fenerbahçe maçında o ruhu görememiştim. Bugün en iyi şekilde reaksiyon gösteren, iyi oynayan bir Galatasaray bekliyordum. Bunu da en iyi şekilde başardık. İlk yarı birçok pozisyona girdik ama rakibimizin bir atağı ve gol yedik. 1-0 geriye düşmemize rağmen iyi bir şekilde reaksiyon gösterdik. İkinci yarıda goller bulduk, Wesley’nin güzel bir golü vardı. Oyuncularımın bütün olan olaylardan sonra, zor bir haftadan sonra böyle bir oyun sergilemeleri beni çok mutlu etti” dedi.

“Tekrar yarışın içinde olduğumuzu düşünüyorum”

Riekerink, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu özgüven, bu motivasyon bir haftada olan bir şey değil. Bu bir ayın çalışması, uzun zamanın çalışması. Güven hemen olan bir şey değil. Uzun bir yolculuk bu, inişler çıkışlar olabiliyor. Trabzon maçında ben motive olmadığımızı düşünmüyorum, aynı şekilde Fenerbahçe maçı, Başakşehir maçı da öyle. Bu maçtan itibaren, bu 5 maçta 13 puan hedefi koyduk. Seri açısından önemli bir adım atık. Tekrar yarışın içinde olduğumuzu düşünüyorum.”

Sneijder yorumu

Maçta etkili bir oyun sergileyen Hollandalı yıldız Sneijder hakkında da konuşan Riekerink, “Ona ihtiyacımız daha çok forvete yakın yerde. Arkadaşları bugün onu doğru zamanda topla buluşturdu. O da otomatikman daha fazla topa sahip oldu. İlerde top tutmamızı sağladı. Bence diğer oynadığımız maçlarla bu maç arasındaki fark, Wesley’nin ileriye daha yakın oynamasıydı” açıklamasında bulundu.

Basketbol takımına tebrik

Hollandalı teknik adam, bu akşam Euroleague’de Galatasaray Odeabank’ın Barcelonayı devirmesini de unutmadı. Riekerink, “Basketbol takımımızı tebrik diyorum. Çok önemli bir zafer. Barcelona’ya karşı alınan çok önemli bir galibiyet. Bütün herkese tebriklerimi gönderiyorum” dedi.

Kaan Ülker - Doğan Gündoğdu