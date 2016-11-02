Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında TT Arena’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zorlu bir döneme girdiklerini belirten Riekerink, “Bu hafta Başakşehir, haftaya Fenerbahçe sonra da Bursa ile oynayacağız. Zor bir rakibe karşı maç yapacağız. Kompakt oynayan, birlikte mücadele eden, sadece bu sene değil geçmiş sezonlarda da iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Kadrolarında geçmiş yıllarda Galatasaray forması giyen isimler var. Bunların başında Emre geliyor. Her rakibe karşı olduğu gibi bu maça da iyi hazırlanıyoruz. Adanaspor maçında oynanan futboldan memnun değildim ama sahadan galip ayrıldık. Başakşenir deplasman istatistiği iyi olan deplasmandaki dört maçı da kazanmış bir takım” şeklinde konuştu.

“Yasin’in durumunu Başakşehir maçından sonra tekrar konuşacağız”

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Adanaspor maçında oyundan alınırken tepki gösteren ve daha sonra kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin hakkında da açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, şunları söyledi:

“Yasin Öztekin'e bir maçlık ceza verdik. Başakşehir maçından sonra tekrar durumunu değerlendireceğiz. 27 futbolcunun olduğu bir takımın başındayım. Mutlaka problemler olacaktır. Bu çok normal, benim futbolcularıma söylediğim bir piramit var. Bunun en altında bireyler yani oyuncular yer alıyor. Oyuncuların sıkıntıları hep olabilir. Ama bireyler hiçbir zaman takımın üzerine geçmemeli. Benim için takım çok önemli. Belli kurallar koyup, kuralları uygulama çok önemli. Takımın da üzerinde kulüp var. Bireyler, takım ve kulüp. Bu dengeyi iyi kurmalıyız. Yasin iyi bir oyuncu, takıma da çok faydalı bir isim. Ama son gösterdiği davranıştan ötürü böyle bir karar aldık ve A2 ile antrenmanlara çıkıyor. Başakşehir sonrası tekrar oturup durumu değerlendireceğiz.”

“Yasin, bizim için önemli bir futbolcu”

Yasin ile pazartesi günü bir konuşma yaptığını söyleyen Riekerink, “Konuşulanlar onunla benim aramda kalacak. Yasin'in bu seneki performansına gelince; bizim için önemli oyuncu. Dışarıdan bakıldığında ondan daha özel işler beklenebilir. Yasin takımın dengesini sağlayan isimlerden biri. Koşan ve mücadele eden, takım oyuncusu olmaya çalışan bir futbolcu. Onun yerine başka bir arkadaşımız sahada olacak” ifadelerini kullandı.

“Ligdeki tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz”

Ligin bu döneminde direkt rakip olan takımlarla oynayacaklarını hatırlatan Jan Olde Riekerink, “Zor bir dönemeçteyiz. Ligin durumuna bakıldığında direkt rakiplerimizle oynayacağız. Sadece önümüzdeki 3 maça odaklanmıyoruz, ligdeki tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Tamamen odaklandığımız şey şampiyon olmak. Hem benim hem oyuncularım için maç maç bakmak daha mantıklı olacaktır. Şu anda en önemli karşılaşmamız Başakşehir maçı. Başakşehir çok ciddi bir rakip. 6 ayda kurulmuş bir takım değil. Yıllar önce organize olmuş, puan cetvelinde hep iyiye giden bir takım. Ne olursa olsun, hedefimiz belli; galip gelmek” şeklinde konuştu.

“Manchester United maçına gitmek isterdim ama…”

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Kadıköy’de karşılaşacağı Manchester United maçına gidip, gitmeyeceğinin sorulması üzerine Hollandalı teknik adam şöyle yanıtladı:

“Fenerbahçe'nin Manchester United maçına gitmek isterdim ama gitmeme konusunda bazı tavsiyeler aldım. Televizyondan mutlaka seyredeceğim. Taraftarlar derbiyi düşünüyor olabilir ama burada kimsenin Fenerbahçe maçını konuştuğunu duymadım. Tüm takım olarak Başakşehir'i düşünüyoruz.”

“Yarın son kararımızı vereceğiz”

Takımın son durumu hakkında da konuşan Riekerink, “Sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Wesley Sneijder ve Hakan Balta takımla beraber... Selçuk İnan'ın hastalığı oldu. İlk 18'e kimin gireceği soru işareti ama bunu yarın daha sağlıklı bir şekilde göreceğiz ve yarın son kararımızı vereceğiz” dedi.

“Başka maçlarda verilen kararlar beni ilgilendirmiyor”

Süper Lig'de yapılan hakem hataları ile ilgili sorulan soruya ise Hollandalı çalıştırıcı, “Bütün sezonu değerlendirdiğinizde lehinize ve aleyhinize verilen kararlar genelde olur. Hakemler bazen doğru bazen yanlış karar verebilir. Başka takım hakkında verilen kararlar beni ilgilendirmiyor. Şu ana kadarki hakem yönetimleri için negatif bir şey söyleyemem. Önemli olan sizin sahada neler yaptığınız” diye cevap verdi.

Oğuzhan Ort

İSTANBUL