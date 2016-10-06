Hollandalı teknik adam, "Ara iyi geçiyor. Sakat oyuncularımızın takıma dönmesi ve altyapıdan genç oyuncuları görmemiz için de bir şans" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı çalıştırıcısı Jan Olde Riekerink, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Galatasaray altyapısında bir süre görev aldığını hatırlatan Riekerink, “Pek çok maç izledim. İzlemeye de devam ediyorum. Genç oyunculara A takımda şansları olduğunu göstermek görevlerimizden biri. Özellikle böyle aralarda… Bireysel olarak oyunculara büyük motivasyon kaynağı olması yanında altyapıya da yetenekli iseniz A takıma çıkabileceğiniz sinyalini veriyor” ifadelerini kullandı.

"Yetenek gelişimi doğru miktarda direnç göstererek olur"

Henüz 14 yaşındaki Mustafa Kapı’nın A takım ile idmana çıkmasının genç oyuncu için büyük şans olduğunun altını çizen Hollandalı teknik adam, “Ona çok yetenekli olduğunu söyledik. Büyük oyuncularla antrenmana çıkıyor. Hem çok iyi bir tecrübe oluyor hem de ödüllendirmiş oluyoruz. Buradaki zamanının keyfini çıkarması gerekiyor. Yetenekli olduğunuzu bilirsiniz fakat bu yeteneklerinizin en üst seviyesini tahmin etmek çok zor. Bizim görevimizi doğru anda doğru hamleyle onların gelişimini sağlamak. Yetenek gelişimi her zaman onlara doğru miktarda direnç göstererek olur. Eğer yetenekliyseniz bu şekilde büyürsünüz” diye konuştu.

"Altyapıda A takıma çıkacak kadar yetenekli pek çok isim var"

8 Ekim’de oynanacak Levski Sofya maçında Mustafa’nın takımla beraber Bulgaristan’a geleceğini ekleyen Riekerkink, “Maç için tabii ki de bir opsiyon olacak. Altyapıda daha ilerleyen günlerde A takıma çıkacak kadar yetenekli pek çok isim var. Galatasaray’da altyapıya verilen önemin altını çizmek için bu tip milli aralarda yaptıklarımız önemli. Altyapının 19 yaşında değil A takıma çıktığınız ana kadar sürdüğünü anlatmamız gerekiyor” dedi.

53 yaşındaki teknik adam, “Altyapıdaki bütün oyuncular için en büyük motivasyon kaynağı; eğer çok çalışırsanız, disiplinli olursanız, yetenekliyseniz ve yaşınız ne olursa olsun fırsat gelirse A takım kadrosuna çıkabilmek” diyerek sözlerini noktaladı.