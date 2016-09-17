Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u, Eren’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik patronu Jan Olde Riekerink, takımı tebrik edecek, önemli bir maç olduğunu ve maçta birçok pozitif nokta olduğuna dikkat çekti. Hollandalı çalıştırıcı, taraftara da teşekkür ederek, “Taraftarla beraber tekrar buluştuk, bizi çok iyi desteklediler. Maçın ilk dakikasından itibaren nasıl oynamamız gerektiğini gösterdik. Baskı yapan, top tutan ve taraftarla bütünleşen bir takım vardı. İlk gol mükemmeldi. Wesley’nin asisti mükemmeldi. Beki biraz daha şans yakalayabilirdik ama Rize’nin performansını unutmamak gerekiyor, Rize iyi bir takım. İlk yarıda istediğimiz pozisyonları bulamamamızda Rize’nin de payı var. Çok önemli bir performans gösterdik. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum” dedi.

RİEKERİNK’TEN OYUNCU DEĞERLENDİRMESİ

Takımdaki oyuncuları da değerlendiren Riekerink, “Sol tarafa bakıyorsunuz Bruma daha ofansı düşünen bir kanat oyuncusu, Yasin de ofansı düşünüyor ama defansa daha çok gelen bir oyuncu. Bruma’nın desteği iyiydi bugün. Carole ve Bruma iyi anlaşıyorlar. Sağ tarafta da Sabri’nin önemli aksiyonları vardı. Sol taraftan daha etkili geliyor olabiliriz ama farkı oyuncular ve farklı dengeler. De Jong’un sakatlığı geçti ama son antrenmandan sonra konuşmamızda yüzde yüz olmadığını konuştuk. Kendini rahat hissetmediğini söyledi. İlk başlarda kadroda olacaktı ama böyle bir konuşma geçti aramızda. Cavanda ise tam bir takım oyuncusu. Şu an takımla beraber. Sabri’nin gösterdiği performansı da göz ardı edemeyiz. Böyle bir değişikliğin gereği yoktu” açıklamasında bulundu.

“BİR BAŞARI VARSA BUNU BEN TEK BAŞIMA YAPMADIM”

Maçta taraftarlar tarafından kendisi için açılan pankartlara da değinen başarılı çalıştırıcı, “Bireyler kesinlikle takımdan önemli değildir. En başta kulüp gelir. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarla çok güçlü hissediyoruz. Galatasaray’ı çok seviyorum, taraftarlarımı, camiamı, burada çalışmayı çok seviyorum. Eğer bir başarı varsa ortada, bunu ben tek başıma yapmadım. İyi bir takımım olduğu için bu başarı geldi. Benim için çok zor bir duygu. Bunu anlatması çok zor. Çok mutluyum. Taraftarlarımız takımımızla beraber inanılmaz bütünleştiler. Her zaman için takım benden daha önemli” ifadelerini kullandı.

DERBİ AÇIKLAMASI

Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da, zorlu maçı da değerlendiren Riekerink, “Bakıldığı zaman lige iyi bir başlangıç yaptık. 10 puanımız var iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz. Ondan sonra Fenerbahçe ile de deplasmanda oynayacağız. Camia için, taraftarlar için, benim için özel maçlar bunlar. Mutlaka 3 puan almak istiyoruz. O anki şartlarda belki 1 puan da iyi olacak. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız bütün maçları kazanmanız gerekiyor. Derbiler tabii ki önemli ama kazanan şampiyon olacak diye bir şey yok. Kazanmamız gereken birçok maçımız var. Özel bir maç Beşiktaş maçı ve kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“TEMPOLU OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

"İdeal tempomuz bu diyemem ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" diyen deneyimli teknik adam, "Tempolu oynamaya çalışıyoruz. Bugün mesela kanatlardan iyi pozisyonlar bulduk, bu pozitifti ama merkezden de pozisyonlara giren bir takım olması lazım. Bunları da geliştirmemiz gerekiyor. Bugün Tolga ve Selçuk ile iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum ama daha fazla gol pozisyonları oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.