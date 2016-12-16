Ligin 15. haftasında Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak olan sarı-kırmızılı takımda kritik maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Jan Olde Riekerink basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“DAHA YÜKSEK BİR RAKAM ALACAKSAM…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yükselen kur nedeniyle halktan dövizlerini bozdurmasını istediği hatırlatılan Riekerink’e Türk Lirası’na geçip geçmeyeceği soruldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, esprili bir şekilde, “Eğer kontratımda yazandan daha yüksek bir rakam alacaksam neden olmasın” diyerek şöyle konuştu:

“Bu devalüasyondan dolayı çok üzgünüm. Olumlu tarafı her şey daha fazla ucuzlaştı benim için ancak ben bu durumdan dolayı sizin adınıza üzgünüm.”