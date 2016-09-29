‘Türkiye 100’ yarışması, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel arenada görünürlüğü artırma ve uluslararası bağları güçlendirme imkânı sunacak. Yarışmaya son başvuru 15 Ekim’de. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tüm girişimcilere çağrıda bulunarak, “Şirketiniz 2012-2015 döneminde hızlı büyüdüyse, yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni pazarlara açılmak istiyorsanız, gelin Türkiye 100’e başvurun. Dünyanın yıldızları arasındaki yerinizi alın"diye konuştu.

Hızlı büyüyen şirketleri ‘Türkiye 100’ yarışmasına katılmaya çağıran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anadolu’nun her tarafında doğru fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci olduğunu vurgulayarak, Türkiye 100 yarışması ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirdiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Anadolu’nun her tarafında doğru fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 yarışması ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getiriyoruz. Başarılı girişimcilerimizin sadece Türkiye’de değil dünyada da önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, küresel piyasada görünürlüklerini artırma ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkânı bulacaklar” ifadelerini kullandı.

Girişimciliğin daha çok desteklenmesi ve takdir edilmesi gerektiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Başarılı insanların vitrine çıkarılmasına ve rol model olarak gençlerimize örnek olmalarına ihtiyacımız var. Zira Türkiye’nin zenginleşmesinin yolu, daha fazla girişimci çıkartmasına ve hızlı büyüyen şirket sayısının artmasından geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Gelin Türkiye 100’e başvurun"

Hisarcıklıoğlu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Amerika’da çocuklara ilerde kim olmak istediklerini sorduklarında, Steve Jobs veya Mark Zuckerberg gibi isimler öne çıkıyor. Ama Türkiye’de kimse ünlü bir girişimci olmayı amaçlamıyor. Hatta hayal bile etmiyor. Çünkü çocuklarımıza böyle bir vizyon verememişiz. Bunun yerine biz ne yapıyoruz? Onları memur yapmak için uğraşıyoruz. Herkes garanti işe bakıyor. Kimse risk almak istemiyor. İşte bu algıyı değiştirmek zorundayız. Gençlerimizi girişimciliğe yönlendirmek zorundayız. Bu amaçla TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarını kurduk. Kısa zamanda 81 ilde Türkiye’nin en büyük girişimcilik networkünü oluşturdular. 15 bin kadın ve genç girişimcimiz ile girişimciliği Türkiye’nin gündeminde tutmaya devam ediyoruz. Türkiye 100 şirketleri de, kamuoyunda girişimciliğin daha görünür olmasını ve cazip hale gelmesini sağlayacak. Buradaki başarılı girişimcilerimiz, gençlerimiz için örnek olacaklar. Ülkemiz için daha fazla girişimci yetişmesinin önünü açacaklar. Buradan ülkemizdeki tüm girişimcilerimize sesleniyorum, şirketiniz 2012-2015 döneminde hızlı büyüdüyse, yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni pazarlara açılmak istiyorsanız gelin Türkiye 100’e başvurun. Dünyanın yıldızları arasındaki yerinizi alın."

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ve şirketlerin 2012-2015 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirindeki büyüme hızının dikkate alınacağı Türkiye 100 yarışması ile başarılı şirketlere ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amaçlanıyor. Listeye girmeye hak kazanan şirketler ABD’ye gerçekleştirilecek olan iş seyahati ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TOBB ETÜ) mini MBA programına ücretsiz katılma hakkı kazanacak. Yarışma ile ayrıca Türkiye 100 şirketlerinin başarı öykülerinin genç nesillere ilham kaynağı olması ve onları girişimci olmaya teşvik etmesi amaçlanıyor.

Son başvuru 15 Ekim

Türkiye 100 yarışmasına, 31 Aralık 2011 ve öncesinde kurulan, 2012 yılında en az 300 bin, 2015 yılında ise en az 1 milyon TL satış gelirine sahip, 2012-2015 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında artıran şirketler başvurabilecek. Yarışmaya ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan şirketler de başvurabilirken, başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gerekiyor. Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu kabul edilmeyecek. Ayrıca, kamu ortaklığı veya halka açık olan şirketler, hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketler, kar amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmeleri, otomobil galeri, bankalar ve elektrik, gaz ve su sağlayıcıları ile holdinglerin yarışmaya başvuruları kabul edilmeyecek. Ancak, bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvuru yapabilecek.

Son başvuru tarihi 15 Ekim 2016 olan yarışmaya başvurular http://turkiye100.tobb.org.tr sitesinden ücretsiz olarak yapılabilecek.

Goncagül Özcan