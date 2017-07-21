Rigorent hedefini açıkladı

Yaz tatili ile birlikte yılın en hareketli dönemine giren araç kiralama sektörünün önemli markalarından Rigorent, işlem adetlerini daha da artırmayı hedeflediğini açıkladı. Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda hizmet veren Tur Assist’in yeni markası olan Rigorent, bu kapsamda aktif büyüklüğü 23 milyar TL'yi aşan araç kiralama sektöründe sunduğu hizmetleri daha da geliştireceğini bildirdi. Araç çeşitliliği, yaygınlık ve ulaşılabilirlik gibi konularda sektör ortalamasının oldukça üzerinde memnuniyet oranı olduğu belirtilen şirket, müşterinin olduğu yerde araç teslim etme ve istediği yerden aracı teslim alma gibi özellikleri ile ön plana çıktığını belirtti.

"Araç kiralamada fiyat, araç çeşitliliği, yaygınlık ve ulaşılabilirlik önemli"

Yaz tatiliyle birlikte araç kiralama adetlerinde yılın en yüksek oranlarının yakalanacağını söyleyen Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, Rigorent markası altında kaliteli hizmet sunabilmek için planlamalarını da bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Fenercioğlu, araç kiralamayı düşünenlerin, kiralama hizmeti satın almayı düşündükleri firmaların fiyat, araç çeşitliliği, yaygınlık ve ulaşılabilirlik konularındaki yeterliliklerini mutlaka göz önünde bulundurmaları gerektiğini de ekledi.