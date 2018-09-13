Rigorent, Rentcarla ile işbirliği yaptı

Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına, seyahat acentesinden marangoza kadar farklı alanlarda toplam 6 bine yakın hizmet birimi ile müşterilerinin yanında yer alan Tur Assist'in bireysel araç kiralama hizmeti Rigorent, dünyaca ünlü araç kiralama platformu rentcarla.com ile iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında, araç kiralamak isteyen kullanıcılar, Rigorent marka araçlarını rentcarla.com internet sitesi ve uygulaması üzerinden kolayca kiralayabilecekler.

Türkiye'de yaygın şekilde hizmet gösteren şirket, özellikle yabancı turistlerin kullanmayı tercih ettiği Carla Rent a Car ile müşterilerine en avantajlı fiyatlarla hizmet vermeyi hedefliyor.

Carla Rent a Car uygulaması, Apple Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilecek.