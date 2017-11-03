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Rigorent yaz sezonunu değerlendirdi

Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, bayramların etkisiyle sektörün araç kiralama adetlerinde en yüksek oranları yakaladığını söyledi.

Rigorent yaz sezonunu değerlendirdi

03 Kasım 2017 15:26

Ramazan ve Kurban bayramını içine alan yaz döneminde dört büyük şehir üzerinden (İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya) kiralanan araçların oranı yüzde 71 oldu. İstanbul ilinde yapılan kiralamaların yüzde 14’ü, farklı şehir ve ülkelerden İstanbul'u ziyaret edenlerin uğrak noktası olan Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. Kiralanan araçların yüzde 78'ini ekonomik sınıf araçlar oluştururken, kullanıcıların yüzde 20'si ise orta sınıf araçları tercih etti. Aktif büyüklüğü hali hazırda 23 milyar TL'nin üzerindeki araç kiralama sektöründe Tur Assist’in araç kiralama sektöründeki markası Rigorent, özellikle büyük şehirlerin ilk tercihleri arasında olduğu açıklandı.

Tur Assist Genel Müdürü ve Asistans Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Fenercioğlu, yaz sezonu boyunca oldukça yoğun bir dönem geçirdiklerini belirtti.
Yaz döneminin başlangıcından itibaren uzun süreli Kurban ve Ramazan Bayramı’nın da etkisiyle sektörün araç kiralama adetlerinde en yüksek oranları yakaladığını ifade eden Fenercioğlu, “Rigorent yaz döneminde araç kiralamak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oldu. Bunda diğer markalara oranla fiyat, araç çeşitliliği, yaygınlık ve ulaşılabilirlik alanında verdiğimiz kaliteli hizmet bir numaralı etkendi. Ayrıca Rigorent olarak sektörde bir ilki gerçekleştirdik ve kiralanan aracı müşterilerimizin ayağına götürerek, kapıda teslim etmeye başladık” dedi.

Şu anda 28 havalimanında hizmet verdiklerini söyleyen Cemal Fenercioğlu, havaalanı içerisinde olmadıkları lokasyonlarda ise yine havaalanına yakın noktalardan müşterilerin ayağına araç getirdiklerini de dile getirdi.
Şirket, ilerleyen dönemde daha fazla kullanıcıya ulaşarak pazardaki hacmini kısa zamanda artırmayı hedeflediği bildirildi. 

 

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