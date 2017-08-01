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Rihanna’nın heykeli Milas'tan

Dünyaca ünlü Barbadoslu sanatçı Rihanna’nın bir sanatçı tarafından hazırlanacak heykeli için Kalınağıl Mahallesi’nden özel mermer kullanılacak.

Rihannanın heykeli Milastan

01 Ağustos 2017 13:52

Barbadoslu sanatçı Rihanna’nın bir sanatçı tarafından yapılacak yüzde yüz boyutlu heykeli için Kalınağıl’dan mermer gönderildi.

Sanatçı tarafından mermer ticaretiyle uğraşan İtalyan girişimciye sipariş edilen mermer, Rihanna’nın ten rengine uyumlu olması kriteri nedeniyle uzun süre arandı.

Dünyanın farklı noktalarında başlayan arayış, yalnızca Milas’ın Kalınağıl Mahallesi’nde çıkarılan ve bordo rengiyle bilinen “Rosso Laguna Ege bordo” çeşidine rastlanmasıyla son buldu.

Kimliği açıklanmayan bir heykeltıraş tarafından sanatçı Rihanna’ya sürpriz olarak hazırlanacak heykelin mermerini tedarik eden şirket yetkililerinden yapılan açıklamada, “Çok ender olarak rastlanan renklerdeki mermerlerin Milas’tan çıkarılıyor olması dünyamız ve ülkemiz için çok önemli bir şans. İtalyan bir girişimciye sipariş edilen mermerler, Milas’taki ocaklarımızdan tedarik edilerek, istenilen boyutlarda blok halinde gönderilmiştir. Mermerlerimizin dünyaca ünlü bir sanatçının heykelinde kullanılacak olması aynı zamanda bölgemiz için bir tanıtım aracıdır. Bu nedenle mutluyuz.” ifadelerine yer verildi. 

Demet Leyne


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